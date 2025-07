Dal 25 luglio al 1° agosto torna BMA LAND: spettacoli, laboratori e solidarietà per Banco Alimentare della Sicilia ODV

- Pubblicità -

Torre Archirafi si veste di magia e solidarietà

CATANIA – Dal 25 luglio al 1° agosto, Palazzo Vigo a Torre Archirafi si trasforma in un villaggio dell’arte, della musica… e della solidarietà. È BMA LAND 2025, il festival ideato e diretto da Accademia BMA – Accademia del Musical, con il patrocinio del Comune di Riposto in collaborazione con ASI Catania – Sicil Tour srl, che unisce spettacolo e impegno civile sostenendo l’Opera di Banco Alimentare della Sicilia e premiando, così, l’attenzione verso quanti si trovano in difficoltà.

Arte, musica e laboratori per grandi e piccoli

Ogni sera, a partire dalle ore 21.00, il palco di BMA LAND si accende con musica, concerti e performance coinvolgenti: dal musical con principi e principesse Disney all’omaggio al M° Battiato e ai successi di Sanremo, ma non mancheranno reading e musica live.

Tutti i giorni, dal 28 luglio dalle ore 17.00 alle 19.00, spazio ai laboratori gratuiti per bambini, tra musical, scrittura creativa, arte e respirazione consapevole. E anche una raccolta di giocattoli e vestiti da donare: uno scambio tra chi non li usa più e chi ne ha bisogno.

Per accedere all’evento basterà scegliere la solidarietà con una donazione liberale a partire da € 5,00.

A rendere ancor più gustosa l’iniziativa, dal 28 luglio ci sarà anche Pizza Fest, a cura di Fermento pizzeria Contemporanea.

• Palazzo Vigo - Torre Archirafi (Riposto) • Dal 25 luglio al 1° agosto • Laboratori dalle ore 17:00 - Spettacoli dalle ore 21:00 • Info e prenotazioni: 329 949 9169

