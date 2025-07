Street food e cultura a Raffadali (AG): dal 25 al 27 luglio torna “Coci e Mangia”

- Pubblicità -

Torna a Raffadali l’atteso appuntamento con lo Street Food “Coci e Mangia”, inserito nel calendario degli eventi estivi promossi dal Comune. La manifestazione, organizzata dall’Associazione ANAS e dalla CNA, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 luglio in Piazza Progresso.



Protagoniste dell’evento saranno una ventina di aziende locali, che, nell’area adiacente alla Chiesa Madre, proporranno piatti della tradizione enogastronomica raffadalese e siciliana. Un’occasione per riscoprire i sapori autentici del territorio e per promuovere le produzioni artigianali locali.



Il programma, curato dal direttore artistico Giovanni Gentile, si articolerà in tre giornate ricche di musica, spettacolo e convivialità.

Venerdì 25 luglio, alle ore 21:00, si terrà la cerimonia di inaugurazione con l’accensione delle luminarie e l’apertura ufficiale degli stand gastronomici. La serata sarà animata dal concerto della band “Brisca”.



Sabato 26 luglio, spettacolo della street band “Kamulia”, seguito dal DJ set in vinile di Martino presso il Citrus Pub.



Domenica 27 luglio, gran finale con tre appuntamenti musicali: alle 21:30 il duo “Adabel”, a seguire balli di gruppo in Piazza Europa e, per concludere, la serata “Piazza Grande – La Domenica Italiana” con il DJ Calogero Maragliano, Luca Sciarratta e il vocalist Antonio Li Gregni.

Un’iniziativa che unisce comunità, imprese e istituzioni



“Coci e Mangia” è il risultato di una forte sinergia tra associazionismo, amministrazione pubblica e tessuto imprenditoriale locale. L’Associazione ANAS, da sempre attiva sul fronte sociale e culturale, e la CNA, che rappresenta e sostiene il mondo dell’artigianato e delle micro imprese, hanno unito le forze per realizzare un evento che mette al centro la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e dell’economia locale.



Il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Raffadali conferma la volontà dell’ente di promuovere occasioni di crescita e di attrattività, investendo nella cultura dell’identità e nella partecipazione attiva della cittadinanza.



“Coci e Mangia” è una vetrina per le eccellenze locali, ma anche uno spazio di incontro, festa e condivisione, in grado di rafforzare il legame tra la comunità e il suo territorio.



Vi aspettiamo numerosi!