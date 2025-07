Unict. Start Cup Catania 2025: al via la sfida delle idee imprenditoriali innovative

- Pubblicità -

C’è tempo fino al prossimo 26 agosto per presentare la propria candidatura alla Start Cup Catania 2025, la business plan competition promossa dall’Area della Terza Missione dell’Università degli Studi di Catania. L’iniziativa, collegata alla Start Cup Sicilia e al Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI), è pensata per valorizzare le idee imprenditoriali più innovative provenienti dal mondo universitario e della ricerca pubblica, favorendo la diffusione della cultura d’impresa e lo sviluppo di nuove start-up sul territorio.

Partecipare è un’opportunità concreta per chi ha un’idea originale e vuole trasformarla in realtà. I migliori progetti, infatti, saranno presentati durante eventi e contest a un pubblico composto da esperti del settore, aziende, investitori e media, ottenendo così visibilità e riscontri professionali immediati.

Ma non solo: Start Cup Catania offre ai team selezionati un percorso di tutoring personalizzato, con il supporto di esperti che guideranno i partecipanti nella redazione del business plan e nello sviluppo dell’idea imprenditoriale. Previsti anche premi in denaro per sostenere la nascita e la crescita delle nuove imprese.

Per fornire supporto alla compilazione e all’invio delle candidature, è stato organizzato un incontro informativo per venerdì 1° agosto alle 10, nella sala conferenze dell’Incubatore YouCUBE – UniCT Innovation Hub, al primo piano del Palazzo dell’Etna (via S. Nullo 5/i, Catania).

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma i posti sono limitati: è necessario prenotarsi inviando una e-mail a terza.missione@unict.it entro le ore 12:00 di mercoledì 30 luglio. Una volta raggiunta la capienza massima della sala, non saranno accettate ulteriori richieste. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio tramite il recapito telefonico 095 4787422.