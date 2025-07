Ad Agrigento il Lions  Distretto 108YB premia due simboli dell’integrazione: Emiliano Abramo e Abdelhafid Kheit

- Pubblicità -

AGRIGENTO – E’ andato al presidente della Comunità di Sant’Egidio e al presidente della Comunità islamica di Sicilia, l’ambito riconoscimento del Lions Clubs International Foundation intitolato al fondatore dell’associazione benefica, il Melvin Jones Fellow. In particolare si tratta di Emiliano Abramo e Abdelhafid Kheit, entrambi due persone che si sono fatte distinguere per le loro attività all’interno della Regione siciliana ma non solo per la loro attività per la meritoria opera intrapresa da loro e dalle rispettive comunità che rappresentano a favore della pace, dell’integrazione, del dialogo e dell’amicizia tra i popoli in terra di Sicilia, da millenni crocevia e crogiolo di genti e culture a servire la comunità. Il riconoscimento è stato consegnato dal Governatore del Distretto 108Yb dei Lions Clubs Sicilia, Diego Taviano poco dopo l’apertura del congresso regionale che si sta svolgendo ad Agrigento, capitale della Cultura 2025 e dopo la presentazione del Past Presidente del Consiglio dei Governatori – GWA Salvatore Giacona, alla presenza del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e del presidente del Consorzio comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino. Presenti con la governance siciliana la Presidente del Consiglio dei Governatori MD Italy Rossella Vitali e il coordinatore MD Italy il PCC Alberto Soci. Firmati tre protocolli d’Intesa con CIP (Comitato Italiano Paralimpico – Regione Sicilia, con The Euro Mediterranea Rehabilitation Summer School e con la Fondazione STE.LA, presentati dal delegato Gaetano Salemi, dalla PCC Mariella Sciammetta e dal Direttore del Centro studi Lions ‘E.Grasso’ Franco Cirillo. Il Distretto siciliano ha donato generi per l’igiene personale alle detenute della casa circondariale di Agrigento.

“Una bellissima giornata che ha premiato due figure importanti e significative per il nostro territorio – ha detto il Governatore del Distretto 108 YB Lions Sicilia – uno dei compiti della nostra associazione è quello di servire per gli altri, ma anche di valorizzare il lavoro di chi mette a disposizione se stesso per l’intera comunità e per il bene altrui”. La Melvin Jones Fellowship, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, è una onorificenza e non un premio ed è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario. A oggi nel mondo è stato conferito a oltre 240 mila persone, circa 6 mila in Italia. Il congresso d’apertura ha visto gli interventi dei delegati dei service per l’anno 2025/2026. Poi le conclusioni di Diego Taviano, Governatore per l’anno sociale 2025-2026 del Distretto Lions 108 Yb Sicilia che si è concluso con una standing ovation da parte della numerosa platea di soci presenti al Palacongressi della Città dei Templi, dopo gli interventi del presidente del Lions club Agrigento Host, Egla Tornambè Corallo, del delegato del Comitato Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, Giacomo Cortese. Alla fine sfilata delle Bandiere da parte dei partecipanti al Campo Trinacria, insieme ai piccoli amici del CUB Club Agrigento Valle dei Templi (delegato Campo Giovanile Trinacria, Stefania Trovato; Chairperson Cuccioli, Valentina Licata. Domani la conclusione con la donazione totem.

- Pubblicità -