Catania, Pastore: “Noi dobbiamo farci trovare pronti, vogliamo partire bene fin dall’inizio”

Pubblicati i calendari di Serie C e il Catania partirà subito forte con un big match d’esordio al Massimino il 24 agosto contro il Foggia di Delio Rossi. Prima trasferta dell’anno sarà al “Lamberti” il 31 agosto contro la Cavese. Dal ritiro di Norcia, a commentare il calendario dei rossazzurri ai microfoni del club di Ross Pelligra, è il Direttore Sportivo Ivano Pastore, che ha commentato gli impegni stagionali della squadra di Mimmo Toscano.

Credit: Catania FC

Pastore: “Per il primo posto nel girone C 3-4 squadre favorite, tra queste ci deve essere il Catania”

Di seguito le parole di Ivano Pastore ai microfoni del Catania FC: “Come ogni anno ci ritroviamo a commentare l’inizio di un campionato o le partite che ci possono sembrare più difficili. Io credo che semplicemente vanno affrontate tutte le squadre una alla volta, noi siamo il Catania e rappresentiamo una città e una storia. Cercheremo di indirizzare il campionato già dall’inizio nel miglior modo possibile. Sul calendario ci sono delle difficoltà, come delle trasferte che ci accompagnano nel giro di una settimana da un lato all’altro dell’Italia. Ma sono difficoltà che avranno tutti, l’importante è che noi ci facciamo trovare pronti. Preparare una squadra con 22-23 giocatori che possano competere fra di loro è per a trovare soluzioni di questo tipo.“

“Il girone C – prosegue il DS del Catania – è quello più difficile perché ci sono squadre attrezzate, c’è una situazione ambientale diversa. Questo girone, come ogni anno, porta a competere per il primato 3-4 squadre che possono vedere Benevento o la Salernitana, e ci deve essere il Catania. Come sempre ci sono le outsider come il Crotone o il Casarano, che si è mossa bene sul mercato. Non dimentichiamo squadre come il Cerignola, secondo l’anno scorso, che nonostante cessioni importanti come quelle di Capomaggio, Romano e Salvemini ha acquistato giovani di talento. Non escluderei nemmeno il Trapani – conclude Pastore – del presidente Antonini che ha costruito un roster importante per la categoria“.