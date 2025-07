Conto alla rovescia per la prima tappa del tour “30 anni Insieme… ma non finisce qua” di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia

- Pubblicità -

Siete pronti a vivere la serata più divertente dell’estate? Siete pronti a vivere un momento di pura spensieratezza tra musica e barzellette? È iniziato il count down per la grande festa di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia che mercoledì 30 luglio, alle ore 21.00, all’anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, all’interno della rassegna Etna in Scena, festeggeranno trent’anni di amicizia, di professione e soprattutto di vita insieme sul palcoscenico con la prima tappa del nuovo spettacolo live dal titolo “30 anni Insieme… ma non finisce qua”.

“Saranno delle speciali serate racconto, una festa tra amici- tengono a sottolineare Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia- durante le quali riabbracceremo il nostro pubblico che tra una canzone, una barzelletta e qualche battuta spontanea e non preparata ripercorrereemo i nostri esordi insieme a quel pubblico che nel corso degli anni non c’ha mai abbandonato ma è cresciuto con noi”.

I due artisti più amati dal pubblico siciliano di tutte le età sparso in giro per il mondo, sotto le stelle di Zafferana accompagnati dal pianoforte di Alvise Chisari, con quella sana voglia di non prendersi mai troppo sul serio e quella giusta dose di goliardia doneranno

anima e cuore ai tanti presenti per ringraziarli del grande affetto ricevuto in questi anni.

“Il pubblico ci vuole bene- dichiarano emozionati La Rosa e Castiglia- perché ha capito che, sin dalla nostra prima apparizione in tv di noi si può fidare, identificandoci spesso come i fratelli maggiori o quei compagni di scuola a cui si fa riferimento per la naturale empatia verso gli altri”.

Trent’anni di carriera e d’amicizia vanno festeggiati degnamente, manca solo la bomboniera per dirla come spesso ripete Castiglia sui social, per i “30 anni Insieme… ma non finisce qua” con le più belle barzellette e le più belle ed iconiche parodie musicali per la prima volta in versione live come “Non si cresce mai“, la canzone che Bobby Solo e Little Tony presentarono a Sanremo nel 2003 per continuare poi con i Pooh, Alex Britti e Nilla Pizzi con le versioni siciliane di “La donna del mio amico”, “7000 caffè” e “Grazie dei fiori” e tante altre ancora per la prima trionfale serata racconto della grande festa di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia.