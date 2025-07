Incendi in Sicilia: il presidente della CNA di Palermo lancia l’allarme e propone soluzioni hi-tech per la prevenzione

- Pubblicità -

“Gli incendi che ogni estate devastano la Sicilia non sono più solo una tragedia ambientale, ma una vera emergenza sociale, economica e produttiva. Come Presidente della CNA di Palermo, esprimo profonda preoccupazione per i danni che colpiscono non solo il nostro patrimonio naturale, ma anche tante piccole imprese artigiane e agricole che ogni anno rischiano di perdere il lavoro di una vita.

È giunto il momento di affrontare il problema con strumenti nuovi. Non basta più l’intervento quando il fuoco è già scoppiato: serve prevenzione reale. Servono sistemi di monitoraggio di ultima generazione: sensori intelligenti, droni, telecamere termiche e piattaforme di controllo che possano intercettare i focolai in anticipo e consentire un intervento tempestivo.

La CNA Palermo è pronta a collaborare con istituzioni e forze dell’ordine, affinché anche il mondo dell’artigianato e delle piccole imprese possa essere parte attiva nella tutela del territorio. Perché difendere la Sicilia significa anche difendere chi la vive e la lavora ogni giorno con passione e onestà”

Domenico Provenzano

Presidente CNA Palermo