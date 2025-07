Catania, rinasce il campo di via Velletri a Picanello: un nuovo spazio per le famiglie del quartiere

- Pubblicità -

“Stiamo restituendo alla città un impianto sportivo moderno, concepito non solo per l’attività sportiva, ma anche come spazio di aggregazione sociale per le famiglie e i bambini di tutto il quartiere, con aree gioco, fitness e spazi verdi esterni al campo, oltre a quattro spogliatoi per ottimizzare l’uso da parte delle scuole e delle associazioni sportive”. Lo ha detto il sindaco Enrico Trantino inaugurando il rinnovato impianto di via Velletri, a Picanello, dedicato al calcio giovanile, insieme all’assessore allo Sport e Politiche Comunitarie, Sergio Parisi.

Presenti anche il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Sandro Morgana, i consiglieri comunali Bottino, Erika Bonaccorsi, Campisi, Arena e Magni, i rappresentanti della seconda municipalità, i dirigenti e i tecnici comunali coinvolti nel progetto portato a compimento.

Tra i partecipanti anche il presidente del comitato regionale della Figc, lo stesso Morgana, il presidente del comitato Figc di Catania, Lino Gurrisi, e il presidente del Coni etneo, Davide Bandieramonte, anche in rappresentanza del presidente del Coni regionale Enzo Falzone.

L’intervento di riqualificazione si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana del quartiere, completato dalla costruzione di una nuova scuola. Trantino ha sottolineato, inoltre, che “solo attraverso il bello si può contrastare il degrado” e ha rivolto un appello ai residenti, affinché si prendano cura dei beni comuni, adottandoli per il bene delle future generazioni.

La rinascita del campo Velletri è frutto di una riqualificazione accurata che ha interessato il terreno di gioco, le tribunette, gli spogliatoi e le aree verdi. Tra le novità principali figurano il rifacimento del manto in erba sintetica, il raddoppio degli spogliatoi, il miglioramento dei servizi per il pubblico, la realizzazione di un’area gioco per bambini adiacente alla tribunetta, una zona di riscaldamento per gli atleti a bordo campo e il ripristino dell’ingresso e delle aree verdi collegate alla nuova piazza realizzata nell’ambito del programma Catania Spazio Sport.

I lavori, per un valore di quasi un milione di euro, sono stati finanziati con risorse europee provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione, con l’obiettivo di restituire al quartiere e al movimento calcistico uno spazio dedicato ai giovani calciatori e alle loro famiglie. “Il campo Velletri è un progetto pilota che va oltre la semplice riqualificazione di un impianto sportivo” ha dichiarato l’assessore Parisi. “Negli ultimi anni, grazie a un uso virtuoso dei fondi comunitari, abbiamo rigenerato lo stadio Angelo Massimino, il campo di Nesima, il Duca d’Aosta e oggi il Velletri. Siamo quasi pronti con i progetti di riqualificazione del Seminara e del campo di Zia Lisa e abbiamo creato da zero impianti sportivi in diversi quartieri coinvolti dal progetto Catania Spazio Sport: Piazza Montana, Villaggio Sant’Agata, Librino, Picanello, Monte Po’. Lo sport, e in particolare il calcio, rappresentano un potente strumento di inclusione e coesione sociale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Morgana, che ha evidenziato come “Catania stia dimostrando che da una situazione di emergenza si può risalire grazie alla passione degli amministratori, in primis il sindaco e l’assessore allo sport, con il sostegno del consiglio comunale e attraverso una visione strategica che mette lo sport al centro del progresso civile e sociale di una città. In questo, lo ribadisco, Catania può essere d’esempio per altri centri siciliani di pari importanza”.