Street Food “Un tuffo nei sapori e nella storia” sabato e domenica a Torre di Gaffe

Il Comitato Tutela Torre di Gaffe è lieto di annunciare la quarta edizione dello Street Food “Un tuffo nei sapori e nella storia”, che si terrà il 2 e 3 agosto 2025 presso il piazzale della Torre a Torre di Gaffe, in provincia di Agrigento.



Giunto alla sua quarta edizione, l’evento ha sempre riscosso grande successo e consensi, contribuendo a promuovere le finalità del Comitato, che lavora incessantemente per la valorizzazione e la tutela del territorio di Torre di Gaffe e di Licata. Fondato nel 2021, il Comitato è composto da soci che, pur risiedendo nel territorio, e non solo, ma anche in diverse parti d’Italia, si ritrovano a Torre di Gaffe nei mesi estivi e lavorano con dedizione tutto l’anno, portando avanti nuovi progetti e idee.



L’edizione di quest’anno è stata realizzata in collaborazione con l’imprenditore e promoter Francesco Bellia, già fondatore del Premio Internazionale Donnafugata, con il quale si è condivisa la parte logistica e artistica.



L’evento, patrocinato dal Comune di Licata, inizierà alle 18:30 in entrambe le giornate e offrirà degustazioni di prodotti tipici a cura di numerosi esercenti locali. L’intrattenimento sarà garantito dalla band “Two for Two”, che si esibirà il 2 agosto, e dal comico Marco Manera, che si esibirà il 3 agosto.



“Sarà disponibile un ampio parcheggio gratuito per i visitatori. Un ringraziamento speciale va al Sindaco, avvocato Angelo Balsamo, all’Assessore al Turismo, Spettacoli e Promozione del Territorio, dottoressa Carmelinda Callea, e a tutti gli sponsor sostenitori per il loro prezioso contributo”, affermano i componenti del Comitato che concludono dicendo: “Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme i sapori, la cultura e la bellezza di Torre di Gaffe”.