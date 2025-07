Taormina Opera Festival: al via con Morricone e La Traviata firmata Enrico Castiglione

- Pubblicità -

Lo sguardo imponente dell’Etna che domina il golfo di Naxos, tra le colonne greco romane del Teatro Antico. È lo sfondo maestoso che offre il Taormina Opera Festival, la prestigiosa manifestazione di opera, musica, danza, al via il prossimo 16 agosto a Taormina e che alternerà spettacoli d’eccellenza per la prima volta fino al 5 Ottobre.

“Deus ex machina” della manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Taormina non poteva che essere Enrico Castiglione, regista e scenografo romano di origini siciliane tornato dalla scorsa estate protagonista a Taormina come direttore artistico e come regista proprio per il Taormina Opera Festival, riportando la Rai a registrare ed a trasmettere dal Teatro Antico di Taormina la sua regia della Manon Lescaut diPuccini come non accadeva più dal 2017.

Enrico Castiglione è stato dal 2007 non solo storico direttore artistico di Taormina Arte ma anche per oltre un decennio regista e scenografo di tutti gli allestimenti operistici rappresentati al Teatro Antico trasmessi dalla Rai e in diretta nei cinema in tutto il mondo, affermando Taormina come la capitale della lirica mondiale, tanto che Lorin Maazel definì Taormina “la Salisburgo del Sud Europa”.

La quindicesima edizione del Taormina Opera Festival prenderà dunque il via il prossimo 16 Agosto con un atteso omaggio ad Ennio Morricone, a cinque anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 2020, con un Concerto evento che offrirà le sue più celebri colonne sonore eseguite da un’orchestra di oltre ottanta elementi, formata da molti musicisti che ebbero la possibilità di lavorare e di registrare proprio sotto la sua direzione.

Un omaggio molto atteso a Taormina, dove Morricone fu presente personalmente con vari concerti, invitato per la prima volta proprio da Enrico Castiglione durante la sua direzione di Taormina Arte, che vedrà anche la partecipazione del soprano Bing Bing Wang e del mezzosoprano Lucia Mastromarino, in un’ampia selezione delle più popolari colonne sonore di Morricone, sotto la direzione d’orchestra di Stefano Sovrani, più volte direttore di concerti dedicati al cinema con la presenza dello stesso Morricone.

Durante il Concerto inaugurale Tribute to Ennio Morricone del 16 Agosto saranno eseguite per grande orchestra sinfonica Taormina Cinema non solo colonne sonore tra le più popolari ed amate come Giù la testa, Il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il West, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il pianista sull’Oceano, C’era una volta in America, ma anche partiture meno eseguite come La califfa, Il clan dei siciliani, Il segreto del Sahara, Il mio nome è nessuno, Sacco e Vanzetti e numerose altre compresi alcuni temi inediti a sorpresa. Bing Bing Wang, una delle più affermate cantanti liriche cinesi, ma anche popolarissima influencer e showgirl con milioni di follower, canterà poi “Se” da Nuovo Cinema Paradiso, “Sahara dream” da Il segreto del Sahara e i celebri temi da Già la testa e C’era una volta in America, mentre Lucia Mastromarino, versatile mezzosoprano, molto apprezzata proprio nel cantare la musica di Morricone, canterà “Reinascer” dal Mose, la “Ballata” da Sacco e Vanzetti, “The crisis” da Il pianista sull’Oceano” e la canzone “My heart and I”.

Due ore di grande musica che Ennio Morricone ha scritto per il cinema ma che oggi resta come pietra miliare della musica contemporanea, per un omaggio sentito e di grande qualità grazie alla presenza di musicisti straordinari che lo stesso Morricone ha voluto e diretto per registrare le sue musiche cinematografiche in sala di registrazione.

Il 17 Agosto torna poi al Teatro Antico la grande lirica, con il nuovo attesissimo allestimento de La Traviata di Giuseppe Verdi firmato da Enrico Castiglione, regista tra i più popolari ed amati dal grande pubblico che a Taormina ha firmato allestimenti indimenticabili. Per La Traviata, che Castiglione mette in scena per la prima volta al Teatro Antico, verrà impiegato un grande dispiegamento di forze, a partire dall’Orchestra di oltre ottanta elementi diretta da Stefano Vignati, direttore d’orchestra di eccellente tradizione ed uno dei pochi italiani attivissimo a livello internazionale nei grandi teatri d’opera, con un cast di primissimo ordine come da tradizione del Taormina Opera Festival.

Tris di stelle internazionali per la triade protagonista: il soprano Besa Llugiqi, kosovara, sarà Violetta Valery, Pablo Karaman sarà Alfredo Germont ed Elia Fabbian interpreterà il padre Giorgio Germont, coadiuvati da Lara Rotili nel ruolo di Flora, Luciano Buono in quello di Gastone, con nei vari ruoli Natale Calafiore nella parte del Barone Douphol, Fulvio Bumbalo nel ruolo del Marchese D’Obigny, Francesco Palmieri nel ruolo del Dottor Grenvil, Sergio La Spina nel ruolo del servo Giuseppe, Domenico Oliva nella parte del commissionario e Fabio La Monica come domestico, nonché ovviamente Enrico Castiglione che ne firmerà la regia, le scene, i costumi e le luci.

Il Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini”, nato lo scorso anno per impulso del Festival Belliniano di Catania e formato da oltre settanta elementi, sarà istruito da Pietro Valguarnera, maestro di coro di grande esperienza, mentre il corpo di ballo sarà la compagnia Koreos diretta da Dario Biuso. La Traviata, nuovo allestimento della Fondazione Festival Belliniano, sarà registrata televisivamente con la regia cinematografica dello stesso Castiglione e trasmessa dalla Rai e dalle principali reti televisive internazionali.

Dopo la programmazione del 16 e 17 Agosto, a cavallo quindi del Ferragosto, il Taormina Opera Festival si sposterà dal 12 Settembre al Teatro di Palazzo dei Congressi, un vero e proprio teatro nel cuore di Taormina, per offrire una programmazione giornaliera di concerti dedicati alla grande tradizione musicale barocca, classica e moderna, per poi tornare nella magnifica cornice del Teatro Antico di Taormina con un’intensa finale settimana di concerti di inizio Ottobre.

Si inizia quindi a partire dal 1° Ottobre con il Leonard Bernstein Gala, dedicato al grande compositore americano autore delle straordinarie musiche di West Side Story, ma anche di altre popolarissime commedie musicali come Un giorno a New York e Wonderful Town, opere come Candide e Trouble in Tahiti, a cui parteciperanno star del teatro musicale di Broadway.

Il 2 Ottobre torna l’Opera con l’Italian Opera Gala A wonderful Opera night! dedicato alle più celebri arie di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, con una nutrita serie di stelle della lirica internazionale accompagnate dalla grande orchestra sinfonicam che seguirà nel corso dello spettacolo anche varie sinfonie dalle opere più celebri, a partire da quella della Norma di Bellini in omaggio al più grande compositore siciliano.

Torna la danza il 3 Ottobre con l’atteso spettacolo Bolero! dedicato al 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel, nato nel 1875m di cui verrà eseguito e danzato il celeberrimo Bolero da un grande corpo di ballo, con la partecipazione straordinaria di alcune tra le maggiori etoiles europee provenienti dall’Opera di Parigi e dall’Opera di Vienna. Il Bolero, pietra miliare della danza di tutti i tempi, sarà preceduto da coreografie di vari brani francesi dello stesso Ravel e non solo.

Il 4 Ottobre sarà poi la volta di un altro gala operistico, intitolato Wonderful Opera Gala! An unforgettable night at the Opera, questa volta dedicato alle più celebri arie dei grandi compositori non solo italiani, quindi ad arie di Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Jules Massenet, Charles Giunod, oltreché degli italiani Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet e Giacomo Puccini.

Il Concerto conclusivo sarà una vera novità per Taormina: un gala dedicato per la prima volta interamente alla canzone napoletana classica, in programma il 5 Ottobre al Teatro Antico a conclusione della programmazione firmata da Enrico Castiglione.

In occasione del 150° anniversario della nascita di uno dei padri della tradizione della grande canzone napoletana, Ernesto De Curtis, nato anch’esso nel 1875 come Maurice Ravel, il Concerto offrirà un’antologia popolare delle più celebri canzoni napoletane, con grande orchestra e la partecipazione di Lucia Mastromarino sotto la direzione di Stefano Sovrani. Una festa della musica legata comunque al mondo della melodia e dell’Opera che concluderà la quindicesima edizione del Taormina Opera Festival.

Tutti i biglietti del Taormina Opera Festival sono acquistabili on line sui siti www.vivaticket.org, www.diyticket.it, www.madeticket.it e www.taorminaoperafestival.org, nonché in tutti i punti vendita e box office di Vivaticket e Mooney/Sisal (edicole e tabaccai e ricevitorie autorizzate) sull’intero territorio nazionale italiano. Infoline +39 377 0918245.