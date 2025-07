19ª edizione di “Tra Mito e Storia… Morgantina Rivive”: 5 agosto ore 18 presso l’area archeologica di Morgantina

- Pubblicità -

AIDONE – Martedì 5 agosto 2025, alle ore 18:00, l’area archeologica di Morgantina — nel suggestivo territorio di Aidone — si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico di memoria e bellezza per accogliere la 19ª edizione di “Tra Mito e Storia… Morgantina Rivive”, la manifestazione che da quasi vent’anni celebra il patrimonio culturale e identitario di uno dei luoghi più emblematici della Sicilia antica.

Quest’anno l’evento assume un significato ancor più profondo: ricorre, infatti, il 70° anniversario della scoperta di Morgantina, una ricorrenza che amplifica il valore simbolico e culturale della manifestazione, rendendola un’occasione unica per rileggere la storia in chiave contemporanea.

Il tema scelto per l’edizione 2025, “Kore. Il Tempo del Ritorno”, affonda le sue radici in una visione che va oltre la narrazione mitologica: il ritorno non è solo geografico, ma spirituale, identitario.

È il ritorno della Testa della Dea, immagine scelta per la locandina dell’evento, opera di straordinario valore artistico e simbolico, la cui attribuzione — Kore o Persefone — resta ancora incerta. Attualmente conservata presso il Museo dell’Arte Salvata di Roma la statua, insieme ad altri reperti di inestimabile valore, è destinata a fare presto ritorno nella sua terra d’origine, trovando finalmente accoglienza nel museo archeologico.

Questa edizione, infatti, è un omaggio al tempo, alla memoria e al coraggio di chi custodisce la bellezza. Ma è soprattutto un’edizione con una vocazione chiara: educare, raccontare, rendere accessibile il mito di Proserpina/Kore a chiunque. Anche a chi non lo conosce. Attraverso il teatro, tra le rovine sacre del sito archeologico di Morgantina, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta del mito nelle sue due versioni – greca e latina – in modo coinvolgente, comprensibile, emotivo. Nessuno tornerà a casa senza aver conosciuto questa storia fondativa, che ancora ci parla.

Ideata, progettata e curata da Cinzia Randazzo, presidente dell’Archeoclub d’Italia – sede Aidone-Morgantina, la manifestazione è realizzata con il patrocinio del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e con il prezioso contributo delle istituzioni locali.

Durante la serata il pubblico sarà guidato in un viaggio immersivo attraverso le rovine dell’antica città grazie alla performance itinerante “Kore. Il Tempo del Ritorno”, firmata dalla Compagnia teatrale Kalòs con la regia di Federica Amore, costumi di Marianna Guastella e Gianna Arena: un viaggio nella versione greca del mito, tra parola, paesaggio e visione. Un’esperienza accessibile a tutti, che intreccia teatro e conoscenza.

A seguire, sullo sfondo maestoso dell’area archeologica, andrà in scena “Il ratto di Proserpina o l’Inganno di Venere”, opera ispirata alle fonti latine (Ovidio e Claudiano), scritta da Luigi Di Raimo e diretta da Daniele Salvo, con un cast di altissimo livello.

Qui il mito si fa corpo, dramma, riflessione.

In scena – oltre allo stesso regista – Melania Giglio, Barbara Capucci, Francesca Maria, Giancarlo Latina, Marial Bajma Riva, Lorenzo Ficara, Marco Maggio, Massimiliano Serino, Tommaso Quadrella, Giada Lombardo. Aiuto regia Matteo Fiori. I costumi sono curati da Daniele Gelsi e Donatella Giannettino, aiuto costumista. La voce off sarà di Ugo Pagliai.

Tra gli interpreti, nomi di assoluto rilievo del teatro italiano e siciliano che con la loro arte daranno voce e corpo ai miti e alle memorie di Morgantina.

«Due visioni, un solo mito. Un progetto che educa, illumina, appartiene. Morgantina Rivive non è solo spettacolo: è un progetto culturale e divulgativo. È teatro che si fa memoria, è mito che diventa sapere. È appartenenza. Celebriamo il mito, ma anche il presente», sostiene la presidente Randazzo che aggiunge: «Questa edizione si propone, quindi, come un omaggio al tempo, alla bellezza e al coraggio di chi si dedica alla tutela del patrimonio culturale. Un invito a riflettere sul significato del “ritorno” non solo di un bene artistico, ma di una parte essenziale dell’identità collettiva che unisce passato e presente, radici e futuro».

Un appuntamento imperdibile, dove mito e storia si intrecciano in una celebrazione collettiva della bellezza, della memoria e dell’identità. Morgantina rivive, ancora una volta, nel segno del ritorno.

La 19ª edizione di Morgantina Rivive – Kore. Il Tempo del Ritorno è resa possibile grazie al sostegno e alla fiducia di istituzioni, sponsor, partner artistici e logistici, che condividono la visione di un progetto culturale inclusivo, identitario e corale.

«Un ringraziamento speciale va al Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Dott. Carmelo Nicotra, per aver concesso il Patrocinio oneroso. Grazie al suo costante impegno a fianco dell’Archeoclub Aidone‑Morgantina, questo evento ha potuto prender forma», dice la presidente Cinzia Randazzo

«La nuova strategica visione di sviluppo del Parco archeologico di Morgantina prevede una finestra volta all’internazionalizzazione e un’altra, altrettanto importante, di coinvolgimento delle comunità locali», afferma il Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Dott. Carmelo Nicotra: «Per una crescita culturale ed economica dei nostri territori il Parco è da sempre impegnato a sviluppare azioni e programmi di promozione e valorizzazione: “Morgantina rivive 2025 – Kore. Il tempo del ritorno” è un evento che coinvolge il territorio e che interconnette con grande coinvolgimento la popolazione locale ai valori del Parco archeologico che presiedo».

Dichiara ancora la presidente Cinzia Randazzo: «Un ringraziamento inoltre al Comune di Aidone e alla sindaca Annamaria Raccuglia, per il patrocinio e la presenza istituzionale. Grazie anche alla Fondazione Marida Correnti, che da anni mette generosamente a disposizione la struttura: un luogo che garantisce accoglienza, sostegno e continuità al nostro operato. Un ringraziamento anche a Terzo Millennio, nella persona del direttore Andrea Peria Giaconia, per il supporto logistico di eccellenza: service tecnico, impianti luci, audio e allestimenti professionali che rendono possibile la magia scenica dell’evento».

«Ogni anno Morgantina Rivive è una sfida e un dono. Quest’anno, con “Kore. Il Tempo del Ritorno”, sentiamo una chiamata antica che ci guida e ci ispira profondamente. Non è solo il ritorno di un’opera d’arte, ma il ritorno di un frammento di noi stessi, della nostra storia e della nostra anima collettiva. Le Dee ci guardano. E, a volte, ci guidano. È con questo spirito che invito tutti a vivere questa serata, a lasciarsi trasportare nel tempo e a sentire il battito di una memoria che diventa presente», afferma la presidente dell’Archeoclub Aidone-Morgantina Cinzia Randazzo. «A ogni partner, sponsor, artista e istituzione, va la nostra gratitudine più sentita. Il vostro contributo rende Morgantina Rivive 2025 non solo uno spettacolo, ma un atto corale di identità culturale e rinascita. Vi aspettiamo il 5 agosto dalle ore 18:00 nell’Area Archeologica di Morgantina: un’occasione per ascoltare il tempo, vedere la memoria, farla rivivere insieme», conclude la presidente Randazzo che ringrazia per la preziosa collaborazione tutto il direttivo, come sempre fondamentale per la realizzazione del progetto.

La manifestazione vanta diverse collaborazioni:

• Travel Sicily: responsabile della comunicazione e promozione dell’evento che curerà anche le dirette live della serata, estendendo l’eco dell’iniziativa a un pubblico più ampio.

• Star Light School, diretta dal maestro Giovanni Minolfi: ha coordinato il corpo di ballo che arricchirà la performance teatrale con una coreografia ispirata al mito di Kore, un connubio tra danza classica e moderna di grande suggestione.

• Archeologia Viva (media partner): da anni accompagna Morgantina Rivive distribuendo gratuitamente copie della rivista, contribuendo così alla divulgazione del patrimonio archeologico e al valore culturale dell’evento.

A sostenere l’iniziativa:

• Gruppo Gangi: realtà imprenditoriale solida e qualificata, punto di riferimento nel settore per serietà, competenza e profondo radicamento nel territorio siciliano. Da anni sostiene con continuità la manifestazione Morgantina Rivive, e il suo contributo rappresenta un impegno concreto verso la cultura e lo sviluppo locale.

• Meic Services S.p.A., nella persona del dottor Oscar Coci: Società Benefit che ha integrato i temi della sostenibilità nel suo piano industriale, insignita dello Speciale Premio di Pace, presso la sede di Piazza Affari in Borsa di Milano oltre ad aver vinto il Premio Nazionale Sicurezza organizzato Inail, Apqi e Confindustria.

• Chiazza: attraverso il progetto “Chiazza 4.0” capofilato da Legambiente Piazza Armerina, ha reso possibile il laboratorio teatrale “Mitico Lab”, cui hanno partecipato le classi 1A e 1B dell’I.C. Falcone‑Cascino (plesso Cordova), sotto la guida esperta di Federica Amore. Un’esperienza che lega i giovani alla storia in chiave creativa e simbolica.

Un sentito grazie all’Ecomuseo per il prezioso supporto al laboratorio.

• Gustibus, nella persona del dottor Pecorino, per aver creduto da subito in questa iniziativa decidendo di sostenerla.

• Associazione Don Bosco 2000, guidata da Agostino Sella, che garantisce la partecipazione attiva dei suoi ragazzi migranti come figuranti scenici, un segnale concreto di inclusione e integrazione.