Domenica 3 agosto a Linguaglossa la 31esima edizione del “Premio Etna 2025”

Fervono i preparativi per la trentunesima edizione del “Premio Etna” che si svolgerà domenica 3 agosto alle ore 21 in piazza dei Vespri Siciliani a Linguaglossa. Nato nel 1971, il premio celebra le personalità che si sono distinte nel corso della propria vita nella tutela e valorizzazione delle montagne nel mondo. L’evento conclude la “Settimana Dell’Etna”, una rassegna promossa dal Comune, la Proloco e il CAI con iniziative che incentivano il territorio attraverso cultura, natura, arte e tradizioni. L’edizione 2025 con la direzione artistica di Agostino Zumbo, vedrà come ospiti gli artisti Vincenzo Pirrotta e Lello Analfino, accompagnato al pianoforte da Pierpaolo Latina.

“Una manifestazione ormai radicata nelle tradizioni di Linguaglossa”, dichiara il sindaco Luca Stagnitta, “il patrimonio culturale è una ricchezza da mettere in risalto e continuare a coltivare proprio con questo tipo di eventi, un fascino emblematico che elogia le qualità individuali di personaggi che rendono visibile la nostra Etna e che come amministrazione portiamo avanti con impegno”.

Dello stesso avviso l’assessore agli eventi Eleonora Raiti, che evidenzia come “Il Premio Etna rappresenti uno degli appuntamenti più significativi del calendario annuale del nostro Comune. Quest’anno concluderà la Settimana dell’Etna, un contenitore di iniziative che negli ultimi anni sta crescendo e arricchendo di contenuti. La presenza di due artisti di grande rilievo contribuirà a conferire ulteriore prestigio alla serata, valorizzandone il profilo culturale e artistico.”

Da parte sua il direttore artistico Agostino Zumbo sottolinea come “Il Premio Etna 2025 sia un appuntamento affascinante che ogni anno regala emozioni sempre nuove e al quale mi unisce un forte legame affettivo rimarcando le mie radici vulcaniche”.

Con il patrocinio della Regione Siciliana – assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Città Metropolitana di Catania, comune di Linguaglossa, Proloco di Linguaglossa-Etna nord, Aps Parco dell’Etna, in collaborazione con Jabal associazione culturale.



Il Premiato di questa edizione 2025: Mario Tozzi. Laureato illustre La Sapienza, phd in geologia, primo ricercatore CNR, presidente di parchi, cavaliere della repubblica, divulgatore e conduttore Rai dal 1996. Saggista, editorialista La Stampa, consigliere TCI e WWF. Racconta storie della terra in monologhi e spettacoli dal vivo da solo e con cantautori e attori. Nel corso della serata saranno dati riconoscimenti a: Dott. Giovanni Mazzoleni -Soccorso Alpino e Club alpino Italiano – Carmelino Mangano socio CAI ex consigliere regionale CAI – ex presidente per 4 mandati sezione CAI di Linguaglossa.