Estate all’Orto Botanico di Palermo, da sabato 2 agosto tornano le visite serali tra natura, luci e musica

Per sfuggire al caldo torrido, quale migliore occasione per passeggiare tra i viali dell’Orto botanico di Palermo anche la notte?

CoopCulture, in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, propone un ricco calendario di visite serali speciali, suddivise in due format diversi ma accomunati da un forte valore esperienziale: “L’Orto Botanico al calar del sole” e “Sonora”.Un modo diverso per vivere l’Orto, tra divulgazione scientifica, suggestioni naturalistiche e atmosfere immersive.

Sabato 2 agosto primo appuntamento per “L’Orto Botanico al calar del sole” , passeggiate serali tra luci soffuse, colori crepuscolari e racconti botanici.

Una visita guidata pensata per chi desidera scoprire l’Orto nei momenti in cui la natura si prepara alla notte. Accompagnati da un operatore CoopCulture, i visitatori esploreranno i viali alberati, gli angoli più suggestivi e le collezioni botaniche più affascinanti. E per muoversi anche durante la notte, niente paura, ogni partecipante riceverà una piccola luce LED, per continuare l’esplorazione in un’atmosfera intima e raccolta. “L’Orto botanico al calar del sole” sarà replicato anche sabato 16 e sabato 20 agosto. Sono previsti due turni, alle 20,30 e alle 21,45. Il biglietto costa 5 euro. Prenotazioni su: www.coopculture.it

Sabato 9 agosto appuntamento invece con “Sonora – L’Orto Botanico come non lo avete mai sentito”, un’esperienza immersiva tra natura e musica, in cuffia. Una proposta unica che unisce la visita botanica alla potenza evocativa della musica. Il percorso, sempre guidato da un operatore Coopculture, si snoderà tra piante, profumi e racconti, arricchito da una selezione musicale d’autore curata dal musicologo Giovanni Bietti.

Grazie all’utilizzo di cuffie wireless sincronizzate, i partecipanti ascolteranno brani ispirati a albe, tramonti e notturni di grandi compositori: ogni angolo dell’Orto diventerà un palcoscenico naturale dove il paesaggio incontra il suono. Due i turni di visita previsti, alle 20,30 e alle 21,45. L’evento sarà replicato sabato 22 agosto. Il biglietto costa 10 euro (a cui si aggiunge il biglietto dell’Orto botanico al costo di 5 euro.



Prenotazioni su: Sonora – CoopCulture