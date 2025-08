Palazzo degli Elefanti: programma di iniziative per la città presentato dal Lions Club Catania Riviera dello Ionio

- Pubblicità -

Il Lions Club Catania Riviera dello Ionio ha presentato al Sindaco di Catania, Enrico Trantino, un articolato programma di iniziative finalizzate a sostenere concretamente le Istituzioni locali e a promuovere lo sviluppo del territorio. L’incontro si è svolto stamattina a Palazzo degli Elefanti, dove il Presidente del Club, Benedetto Torrisi, ha consegnato al Primo cittadino l’elenco dettagliato dei progetti in programma per i prossimi mesi, che spaziano in ambiti fondamentali quali l’ambiente, l’economia, la cultura e la formazione dei giovani. All’incontro ha partecipato una delegazione del Club composta da Alberto Pistone, Silvana Lampasona, Isabella Arena, Giovanna Micale, dai referenti progettuali, dal presidente di Circolo Giuseppe Sortino e da Roberto Leone, in rappresentanza dei giovani Leo del Catania Riviera dello Ionio.

Tra le iniziative principali da realizzare si segnalano “Rinascere in movimento ciclo viaggiando”, progetto strategico per la realizzazione di una Ciclovia dell’Etna che colleghi le aree dismesse attraverso un percorso cicloturistico integrato con la metropolitana della Circumetnea; “Dalla fiscalità di vantaggio l’infrastrutturazione delle aree industriali”, che propone di potenziare le dotazioni infrastrutturali e i servizi delle aree produttive per attrarre investimenti e migliorare le condizioni operative delle imprese già insediate; “Galà per i Canti di Sant’Agata”, volto a valorizzare e diffondere le antiche tradizioni musicali dedicate alla Patrona della città; “Parchi montani tra regolamenti, sviluppo economico e tutela della biodiversità”, che mira a promuovere la sostenibilità ambientale e la salvaguardia degli ecosistemi locali; “Formazione consapevole sull’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale”, destinato a sensibilizzare le nuove generazioni a un uso etico e responsabile delle tecnologie emergenti; “Formazione consapevole su Internet e i suoi reati”, pensato per prevenire i rischi connessi all’uso della rete e informare sui pericoli legati alla criminalità informatica.

Il programma prevede, inoltre, una raccolta fondi destinata all’acquisto di uno o più droni da donare alla città al termine dell’anno sociale 2025-2026, con l’obiettivo di dotare Catania di strumenti innovativi per il controllo del territorio e il supporto in situazioni di emergenza, tra cui l’impiego come “drone ambulanza”.

Il Sindaco Trantino ha espresso sincero apprezzamento per l’impegno e la sensibilità mostrati dal Lions Club, mentre il Presidente Torrisi ha ringraziato per l’attenzione e l’accoglienza ricevute, ribadendo la volontà del Club di operare in sinergia con le Istituzioni per il bene della collettività.