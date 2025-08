Salute. Le iniziative in occasione della XVIII Giornata Nazionale SLA. “Diamo voce alla Speranza”

- Pubblicità -

XVIII Giornata Nazionale SLA: un appuntamento simbolico che unisce l’Italia nella lotta alla malattia

La XVIII Giornata Nazionale SLA, in programma a settembre 2025, segna un traguardo di particolare valore simbolico e istituzionale. Per la prima volta, l’iniziativa è registrata ufficialmente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, oltre al patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e della Regione Piemonte.

Un riconoscimento importante che rende omaggio al coraggio delle persone affette da SLA e alla determinazione dei volontari che, da diciotto anni, tengono viva l’attenzione pubblica sulla malattia attraverso azioni concrete e gesti di speranza.

Gli eventi in programma

📅 Mercoledì 18 settembre – Al calar del sole, oltre 300 monumenti e palazzi italiani si illumineranno di verde per l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde”. Un gesto simbolico che punta a mantenere accesi i riflettori sulla SLA e sulle migliaia di famiglie che ogni giorno combattono questa dura battaglia.

📅 Sabato 20 e domenica 21 settembre – Le piazze italiane ospiteranno la campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione “Un contributo versato con gusto”. I volontari di AISLA distribuiranno più di 18.000 bottiglie solidali, già preordinate in tutta Italia, per sostenere la ricerca e i progetti di assistenza alle persone colpite dalla malattia.

Questa XVIII edizione non rappresenta solo un momento di condivisione e solidarietà, ma anche un segnale forte alle istituzioni e alla società civile: la lotta contro la SLA non può e non deve fermarsi.