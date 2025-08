Spettacoli. Tutta l’energia live di Irama in arrivo domani a Catania

- Pubblicità -

Irama arriva con tutta la sua energia a Catania per la tappa siciliana dell’IRAMA LIVE 2025: domani (3 agosto) sarà protagonista sul palco di Villa Bellini, per un concerto che racchiude la potenza e l’intensità del suo live, tra i brani più amati del suo repertorio e momenti capaci di trasformare ogni show in un’esperienza unica.

Una scaletta pensata per esaltare la forza emotiva della sua musica e la sua presenza scenica magnetica, capace di unire spettacolo e intimità, energia pura e contatto diretto con il pubblico. Da Mediterranea a Tu no, da Ovunque sarai a Arrogante, passando per brani intensi come Un giorno in più e Lentamente – presentata sul palco del Festival di Sanremo 2025 – ogni tappa dell’IRAMA LIVE 2025 è un viaggio musicale e visivo, accompagnato da una produzione curata nei dettagli.

Dopo Catania, il tour proseguirà toccando: sabato 9 agosto 2025, Roccella Jonica, sabato 16 agosto 2025 a Olbia (SS) @ Red Valley Festival.

L’estate di Irama spiana la strada a due appuntamenti imperdibili: il ritorno all’Arena di Verona, già sold out per il concerto del 2 ottobre 2025 – il secondo trionfo in questa location speciale dopo il successo di maggio 2024 – e soprattutto il live più iconico della sua carriera: l’11 giugno 2026 salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Sirodi Milano per un concerto-evento destinato a lasciare il segno.

Biglietti disponibili online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Si potranno acquistare anche al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del concerto.