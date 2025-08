L’ultimo evento nazionale con il regista e cast del film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” al The Space Cinema Moderno di Roma

- Pubblicità -

Dopo l’uscita nelle sale italiane lo scorso dicembre 2024, riscontrando un continuo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni anche fino a sette mesi dopo l’uscita, e a seguito dell’anteprima a Los Angeles, “Il Monaco che vinse l’Apocalisse” di Jordan River si prepara per la diffusione in altri paesi di tutto il mondo. Prima del lancio all’estero la distribuzione Delta Star Pictures ha deciso di organizzare un’ultima proiezione del film in sala con la presenza degli autori e del cast con l’annuncio di grandi novità. L’evento, con la presenza degli ospiti, si terrà il giorno 12 settembre alle ore 20:00 al The Space Cinema Moderno, in Piazza della Repubblica a Roma. La proiezione del film è prevista in versione originale inglese, con sottotitoli in italiano.

- Pubblicità -

Una pellicola che dallo scorso dicembre sta portando al cinema spiritualità, poesia e profezia, nonché un pezzo di storia e di conoscenza. Mentre nel mondo si vivono sempre più sensazioni apocalittiche con attivi oltre 50 conflitti che coinvolgono più di 100 Paesi, più o meno direttamente, ecco che arriva questo film. Una pellicola necessaria per tutti. Diversamente da ciò che si pensa, pur parlando l’opera in particolare della profezia di Joachim Abbas Florensis (Gioacchino da Fiore), si tratta in tal caso di una profezia auspicabile. Quel Terzo Tempo della storia della salvezza, uno spiraglio di luce che si erge quando il mondo e l’uomo rischiano di cadere nel buio. Ecco allora una speranza che accende il tempo nuovo, quello della libertà, della consapevolezza e dell’amore universale. Il messaggio forte di un film raccontato non solo attraverso le immagini potenti e l’esegesi spirituale di un monaco vissuto nel XII secolo, che Dante Alighieri ha collocato nel Paradiso tra gli spiriti sapienti e che ha ispirato grandi personaggi nel corso dei secoli (tra cui Montaigne, Hegel, Joyce, Michelangelo, Colombo), ma anche con le diverse innovazioni presenti, tra cui la Cromoterapia impiegata nelle sequenze del film e le Onde Theta, specifiche onde cerebrali in grado di agire sulle dimensioni più profonde e sottili della coscienza, contribuendo al benessere interiore dello spettatore.

Il 12 ottobre, nel giorno in cui l’America festeggia il Columbus Day, il film uscirà in streaming su Amazon Prime, in contemporanea in USA e in Italia. Il giorno d’uscita del film in USA è una data molto importante, giacché si tratta della ricorrenza durante la quale gli Stati Uniti celebrano il giorno in cui Cristoforo Colombo ha scoperto l’America (12 ottobre 1492). Non tutti sanno che Colombo, mentre navigava per scoprire il Nuovo Mondo, aveva con sé le interpretazioni profetiche proprio di Gioacchino da Fiore. Come si evince dalla raccolta dei suoi scritti, Cristoforo Colombo ebbe una forte influenza dalle profezie di Gioacchino sulla fine dei tempi e sull’avvento del Tempo Nuovo, quello che l’esegeta chiama Età dello Spirito, il tempo dell’amore, della consapevolezza, del superamento del conflitto transitorio, del passaggio a un mondo nuovo, meno materiale e più spirituale.