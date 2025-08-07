Azione Catania: “Lo svincolo di Fontanarossa al buio è una vergogna e un pericolo per la sicurezza pubblica”

- Pubblicità -



Andare all’aeroporto di Catania non dovrebbe essere un’avventura, eppure per molti automobilisti – soprattutto non residenti – lo svincolo di Fontanarossa si trasforma ogni giorno in un percorso ad ostacoli, tra buio totale, segnaletica insufficiente e buche. Un biglietto da visita inaccettabile per una città che ospita uno degli scali più trafficati d’Italia e che ambisce a essere capitale della cultura.

Il tratto di raccordo, che dovrebbe garantire un accesso rapido e sicuro all’aeroporto, è da anni privo di un’illuminazione adeguata e di indicazioni chiare. Un disservizio che non è solo un problema di viabilità, ma un vero tema di sicurezza pubblica, con il rischio concreto di incidenti e pericoli per residenti e viaggiatori.

“È davvero sconcertante che, dopo tutti questi anni, nessuno abbia sentito l’urgenza di intervenire – dichiara Pippo Ferrante, segretario provinciale di Azione –. Non stiamo parlando di opere titaniche, ma di garantire l’essenziale: un’illuminazione decente e una segnaletica chiara. È il minimo che si possa pretendere per un’infrastruttura strategica come questa”.

La mancanza di indicazioni chiare e la scarsa visibilità stanno causando continui disagi, soprattutto ai visitatori che arrivano in città e rischiano di finire fuori percorso, con il pericolo di perdere il volo. “È una situazione surreale- sottolinea Marco Magnano San Lio, coordinatore di Azione Catania- che oltre a generare disagi dimostra un’assenza totale di attenzione alla sicurezza. Di notte, senza illuminazione, la pericolosità aumenta in maniera esponenziale. Non possiamo più tollerare questa inerzia”.

Azione Catania chiede un intervento immediato delle autorità competenti per ripristinare l’illuminazione e installare una segnaletica chiara ed efficace, restituendo sicurezza e decoro a un punto di accesso fondamentale per la città e per l’intera Sicilia orientale.