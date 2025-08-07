Fabio Fidotta presenta “Un caffè con il preside” – Libriamoci

- Pubblicità -

Protagonista della puntata di oggi è Fabio Fidotta, dirigente scolastico dell'Istituto Casella di Pedara, che ci presenta il suo libro "Un caffè con il preside" – (Carthago Edizioni).

Protagonista della puntata di oggi è Fabio Fidotta, dirigente scolastico dell’Istituto Casella di Pedara, che ci presenta il suo libro “Un caffè con il preside” – (Carthago Edizioni).

Lo scopo dell’opera appare chiara fin da subito: infatti il titolo è già una sorta di manifesto e dichiarazione d’intenti: il caffè per l’autore è un simbolo di dialogo, un’occasione o un rituale tutto italiano utile per fermarsi e aprirsi all’ascolto. In un momento storico che l’autore definisce uno “tsunami sociale”, l’educazione torna ad avere senso solo se vissuta come relazione autentica. “Dinanzi a un buon caffè – racconta Fidotta – si possono evitare molti contenziosi e recuperare tempo ed energie da dedicare alla vera missione della scuola: la crescita dei nostri alunni”.

Il libro raccoglie una serie di domande tematiche che affrontano il mestiere del dirigente scolastico oggi, tra stereotipi da superare, conflitti da gestire, nuove tecnologie da comprendere e valori da trasmettere. Con questo libro Fabio Fidotta tenta anche di cancellare un bias che in tanti si portano dietro: l’immagine del preside austero e distaccato, a suo dire non molto utile: “sono convinto che solo attraverso una comunità coesa – fatta di docenti, famiglie, alunni, territorio – sia possibile affrontare le sfide educative contemporanee”.

E di prove al giorno d’oggi di certo non ne mancano: l’uso dei social, le reazioni aggressive di alcuni genitori, la difficoltà nel trasmettere il senso del limite e della responsabilità alle nuove generazioni. Per affrontare queste ed altre situazioni l’autore propone un patto educativo condiviso, in cui la fiducia tra scuola e famiglia diventi il perno dell’intero sistema.

Tra le pagine del libro emerge anche un’idea forte di scuola come servizio, non come potere. E lo dimostra l’iniziativa che accompagna la pubblicazione: i diritti d’autore sono destinati alla costruzione di una scuola nel villaggio di Saranga, in Guinea Bissau, grazie alla collaborazione con l’associazione “Amici delle Missioni”. Un gesto concreto di solidarietà che ha coinvolto anche gli alunni del Casella, protagonisti di una raccolta fondi che va ben oltre il valore simbolico.

In conclusione possiamo affermare che “Un caffè con il preside” sia un libro che non si limita solo a raccontare la scuola, ma la abita, la interroga, la rilancia. E lo fa con la forza gentile di un caffè condiviso, che diventa simbolo di un’educazione fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla corresponsabilità.

