La presentazione del libro: “Quando il mondo dorme” con Francesca Albanese di venerdì 8 si sposta in piazza Federico di Svevia

- Pubblicità -

Finalmente abbiamo la conferma ufficiale: anche chi non è riuscitə a prenotare potrà partecipare alla Presentazione del libro di Francesca Albanese – Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina, edito da Rizzoli.

A causa delle tantissime prenotazioni arrivate in poche ore, centinaia di messaggi e il grandissimo affetto che state mostrando per Francesca Albanese la presentazione è ufficialmente spostata sul Palco di Piazza Federico di Svevia a Catania.

Appuntamento a venerdì 8 agosto, alle ore 19.00

- Pubblicità -

Con la partecipazione di 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, in dialogo con la giornalista 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗮 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮.

In un tempo in cui l’informazione si frammenta e la realtà viene spesso oscurata, l’incontro con Francesca Albanese rappresenta un’occasione più unica che rara di ascolto, confronto collettivo e presa di coscienza per la nostra città.

Partendo dal suo ultimo libro “Quando il mondo dorme” l’autrice, in dialogo con la giornalista Laura Silvia Battaglia, ci racconterà cosa significa vivere sotto occupazione o da rifugiati, cosa resta del diritto internazionale con un genocidio in corso, quali domande non possiamo più evitare per permetterci di capire cosa è stata la Palestina fino al 7 ottobre 2023 e cosa è adesso.

L’evento è gratuito.

Sarà possibile acquistare una copia del libro 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗼𝗿𝗺𝗲. 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲, 𝗽𝗮𝗿𝗼𝗹𝗲 𝗲 𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 direttamente durante l’evento o nei giorni precedenti da Lunaria, la libreria di Gammazita in Piazza Federico di Svevia 94, Catania.

La presentazione è organizzata da #Gammazita e #libreriaLunaria in collaborazione con Fare Storno-Il cerchio delle donne, UDI Catania e ANPI Catania

«𝘌̀ 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘪 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪. 𝘋𝘪 𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘯𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘤𝘤𝘩𝘪, 𝘵𝘳𝘢 𝘯𝘰𝘪. 𝘗𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰, 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢.»

Quando il mondo dorme Catania si sveglia!