Palermo, “Summer Stand-up Comedy”, al Teatro Agricantus le “arancine” di Alessio Lupo

- Pubblicità -

Venerdì 8 agosto, alle ore 21, al Teatro Agricantus di Palermo nuovo appuntamento, nella sala climatizzata, con la comicità con il secondo appuntamento di “Summer Stand-up Comedy”, la rassegna curata dal direttore artistico Vito Meccio – che da anni lavora alla valorizzazione della comicità contemporanea e delle nuove scritture sceniche – nata come naturale prosecuzione di “Comic 90100”, il laboratorio di scouting e formazione comica curato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management.

In scena Alessio Lupo – già volto di Sicilia Cabaret Off e nella squadra di Comic 90100 -con “Arancine a Dubai”, la storia di un giovane comico che da Palermo insegue il sogno di vivere di palcoscenico e si ritrova a viaggiare per l’Italia tra treni rotti, pub semivuoti e Google Maps che sembra “ricalcolare” anche il destino. Un racconto sincero, pieno di autoironia, che fa ridere ma in cui ciascuno può ritrovarsi nelle fragilità e ambizioni.

La rassegna proseguirà domenica 10 agosto con “Da niente a niente”, monologo di Francesco Bolignari e si concluderà lunedì 11 agosto con la comicità surreale di “Torniamo a Squola” di Francesco Gottuso.

- Pubblicità -

Il Teatro Agricantus è uno spazio che da anni coltiva e promuove l’arte della comicità, del teatro civile e delle nuove scritture. Con la rassegna “Summer Stand-up Comedy” conferma il suo impegno ad accogliere linguaggi nuovi e voci originali, offrendo al pubblico nuove esperienze che fanno bene alla mente e all’umore.