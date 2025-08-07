Regione. Attività produttive, pubblicati due avvisi da 28 milioni per innovazione e digitalizzazione

- Pubblicità -

Pubblicati dall’assessorato regionale delle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo, due nuovi bandi per un valore complessivo di circa 28 milioni di euro nell’ambito del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027. Le misure sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese dell’Isola e mirano a rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano attraverso la digitalizzazione e l’adozione di soluzioni innovative.

Il primo bando, denominato “Innovazione”, fa riferimento all’Azione 1.1.2 del Programma e dispone di una dotazione finanziaria superiore ai 19 milioni di euro. L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione dei processi produttivi, favorendo il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca. Le aziende siciliane potranno presentare progetti finalizzati all’introduzione di nuovi prodotti, servizi o tecnologie, valorizzando anche personale qualificato e know-how interno. Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto, con intensità variabile in base alla tipologia di intervento.

Il secondo bando, relativo all’Azione 1.2.2 “Digitalizzazione”, stanzia circa 9,6 milioni di euro a supporto della transizione digitale del tessuto produttivo regionale. Si tratta di una misura strategica che guarda al futuro, incentivando l’adozione di strumenti e soluzioni digitali avanzate, tra cui sistemi di intelligenza artificiale, automazione, cloud, blockchain, CRM, e-commerce e integrazione dei sistemi gestionali. La misura prevede una procedura a sportello per le imprese e una procedura valutativa per gli intermediari dell’innovazione, come i Digital Innovation Hub e i poli tecnologici regionali. Sono previsti contributi in conto capitale per investimenti compresi tra 20.000 e 150.000 euro per le imprese e fino a 200.000 euro per i soggetti intermediari.

«Con questi due bandi – dichiara l’assessore Edy Tamajo – dimostriamo con i fatti che il governo Schifani fa sul serio. Abbiamo messo a disposizione 35 milioni di euro per sostenere il salto tecnologico e digitale delle nostre imprese. E con questi avvisi, il dipartimento delle Attività produttive, guidato dal dirigente generale Dario Cartabellotta, raggiunge quota cinque bandi pubblicati in poco più di un mese. È un ritmo straordinario che conferma la determinazione della Regione nel sostenere il mondo produttivo e nell’affermare una visione chiara di sviluppo».

Entrambi i bandi sono già consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana e su euroinfosicilia.it, con tutti i dettagli relativi ai requisiti di accesso, alla modulistica e alle scadenze per la presentazione delle domande.