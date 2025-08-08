Cultura, quando la Sicilia ruggisce d’orgoglio: a Carlentini torna il Leone d’Argento

- Pubblicità -

CARLENTINI (SR) – C’è un ruggito che torna a farsi sentire forte e chiaro, nel cuore della Sicilia. È quello del Premio nazionale “Leone d’Argento”, che sabato 13 settembre 2025, alle ore 20:00, farà nuovamente vibrare Piazza Diaz a Carlentini (in provincia di Siracusa), celebrando i protagonisti del talento, dell’imdal Premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni”, dedicato a personalità nate a Carlentini o profondamente legate alla Sicilia, che si sono distinte nei settori dell’impresa, dello spettacolo, della cultura, del volontariato, dello sport, della comunicazione, contribuendo con la loro opera a diffondere un’immagine luminosa e orgogliosa della nostra terra.

A firmare il grande ritorno sono la Pro Loco Carlentini ETS e l’associazione culturale “La Meta”, guidate dai presidenti Amedeo Matteo Seguenzia e Maurizio Di Salvo. Un evento atteso e fortemente voluto, frutto di un lavoro sinergico e visionario che unisce tradizione e innovazione.

- Pubblicità -

«Vogliamo riportare il Premio al centro della scena culturale siciliana – dichiarano gli organizzatori – dando nuova voce alle storie di eccellenza che attraversano la nostra terra. Perché raccontare il valore è il primo passo per costruire il futuro». E così, grazie a quell’esperienza e al sostegno di diversi giornalisti e uomini di cultura dell’Isola, le due associazioni sono riuscite a riportare il premio in scena con una nuova veste: alla conduzione, uno dei volti più amati del panorama televisivo siciliano, Salvo La Rosa; alla cura dell’identità visiva e della comunicazione l’agenzia I-Press, da sempre impegnata nella valorizzazione dei territori attraverso narrazioni autentiche; al coordinamento artistico, l’esperienza e la professionalità di Tolomeo Spettacoli di Salvatore Tolomeo.

Un progetto ambizioso, patrocinato dal Comune di Carlentini, dalla Regione Siciliana, dall’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità Siciliana, dal ministero della Cultura e sostenuto dall’Assemblea Regionale Siciliana, dai comuni di Lentini e Francofonte, dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dall’ANCI Sicilia.

Una storia che affonda le radici nella memoria collettiva, quella del Leone d’Argento, nata quasi quarant’anni fa grazie a una commissione cittadina che volle riconoscere il valore di chi aveva saputo portare il nome di Carlentini oltre i confini locali, con dignità, dedizione e talento. Momenti indimenticabili come la dodicesima edizione al Parco Archeologico di Leontinoi, con la partecipazione straordinaria di Pippo Baudo, che dopo aver ricevuto il premio nel 1995, ne divenne presentatore e testimonial, definendolo “uno dei premi culturali più significativi della Regione”. «Il Leone d’Argento non è solo un premio – concludono Seguenzia e Di Salvo – è un simbolo. È la prova che dalla provincia può nascere cultura viva, capace di raccontare e restituire valore a una comunità. È il ruggito di una terra che non ha mai smesso di crederci.

Oggi, quel ruggito torna a risuonare, forte di un tessuto culturale, imprenditoriale e istituzionale che ha scelto di investire in bellezza, in orgoglio e in narrazione.

A sostenere l’edizione 2025:

Gold Sponsor: Bordieri, FM, AB, Omega Srl;

Silver Sponsor: Ref, L’Ecologia, Polis Immobiliare, Il Giardino del Sole, Progitec, Antex di Antonino Nastasi, Emma Motors, Sky Energy;

Media Partner: Rai Cultura, Rai Tgr Sicilia, Vatican News, Radio Vaticana, Tv2000, InBlu2000, Ses, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, Siracusa News, Siracusa Oggi, Fm Italia, Radio Spazio Noi, Radio Una Voce Vicina in Blu, Cammino, Siracusa Time, La Gazzetta.it, WebMarte, Libertà Sicilia, Video 66, Siracusa Press, Siracusa Post, Oranews, Regione Life, Clessidra 2021

La Diretta televisiva sarà garantita dai canali di WebMarteTV.