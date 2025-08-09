Spettacoli, al Teatro Agricantus di Palermo domenica 10 agosto in scena “Da niente a niente” di Francesco Bolignari 

- Pubblicità -

Domenica 10 agosto, alle ore 21, al Teatro Agricantus di Palermo, nella sala climatizzata, terzo appuntamento della rassegna “Summer Stand-up Comedy”, cartellone di nuova comicità “Made in Palermo” curato da Vito Meccio, direttore artistico dell’Agricantus, teatro che da anni lavora alla valorizzazione della comicità contemporanea e delle nuove scritture sceniche. “Summer Stand-up Comedy” nascecome naturale prosecuzione di “Comic 90100”, il laboratorio di scouting e formazione comica curato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management. Il Teatro Agricantus è uno spazio che da anni coltiva e promuove l’arte della comicità, del teatro civile e delle nuove scritture.

In scena Francesco Bolignari (volto noto di Area Zelig) con “Da niente a niente”, un monologo intimo, tagliente e profondamente umano. “Da niente a niente” esplora con ironia feroce e dolcezza disarmante l’arte di diventare grandi: una lotta contro il tempo, il fisico che cambia, le relazioni che si complicano, e quel tarlo interiore che ti spinge a chiederti se sei davvero la versione migliore di te stesso. Ricordi di partite di calcio mai giocate si intrecciano con le domande sull’amore: quello che non lascia andare, quello che non sai lasciare, e quel fragile equilibrio tra il bisogno di stare soli e il desiderio di condividere. Bolignari si muove nel caos di una vita che oscilla tra consapevolezze conquistate e insoddisfazioni irrisolte. Un viaggio personale e universale, capace di strappare risate, aprire spiragli di riflessione e, a tratti, stringere il cuore.

Uno spettacolo che mescola vita vera e riflessioni assurde, sarcasmo e fragilità, per raccontare il caos di crescere e l’inevitabile verità: è un viaggio che ci porta da niente a niente. Bolignari accompagna il pubblico in un viaggio fatto di sogni (forse sbagliati), bilanci e piccole grandi crisi esistenziali, che termina con un finale che farà ridere, pensare e (forse) anche un po’ commuovere.

- Pubblicità -

“Summer Stand-up Comedy” si conclude lunedì 11 agosto con “Torniamo a Squola” di Francesco Gottuso.