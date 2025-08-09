Vasto incendio nella Zona Industriale di Catania: interventi in corso

- Pubblicità -

Un vasto incendio è in corso nella Zona Industriale di Catania, in particolare all’interno di un’azienda di raccolta e stoccaggio rifiuti, identificata come Etna Global Service, situata sulla V Strada. Le fiamme, divampate nella mattinata di oggi, stanno interessando rifiuti e materiali di scarto; le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, provenienti dalla centrale operativa cittadina, dal Distaccamento Sud, da Paternò e Linguaglossa, con il supporto di numerose autobotti aggiuntive. L’intervento è reso particolarmente delicato dalla presenza nell’area di un contenitore di gasolio, circostanza che richiede particolare attenzione per prevenire eventuali esplosioni.

- Pubblicità -

Alle operazioni partecipano anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e il Corpo Forestale della Regione Siciliana. Dal luogo dell’incendio si è sollevata una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della città, inclusa la zona della Playa e altre aree urbane circostanti. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione e potrebbero predisporre misure di sicurezza per la popolazione nelle vicinanze.