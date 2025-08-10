Presentato il nuovo Catania al Massimino: il primo test col Valletta termina 6-0

- Pubblicità -

Notte di San Lorenzo al Massimino per il Catania di Mimmo Toscano che si è presentato ai propri tifosi battendo per 5-0 in test amichevole il Valletta. A segno Di Gennaro al 7′, Quaini al 32′, Donnarumma al 66′, Cicerelli al 72′, D’Andrea al 87′ e al 90+5′ Lunetta. Un match anticipato dalla presentazione della rosa 2025/26 con annesso annuncio di Michele D’Ausilio, nuovo trequartista rossazzurro arrivato dall’Avellino.

Credit: Riccardo Caruso

Trame di gioco e schemi: ecco il primo Catania 2025/26, Valletta superato 6-0

Il primo Catania stagionale al Massimino è andato in scena in una notte di San Lorenzo che lascia ottimi auspici per una stagione che deve vedere i rossazzurri protagonisti nel girone C di Serie C. Si sono intravisti ottimi schemi su palla inattiva con quattro gol su cinque arrivati da piazzati. I primi due sono arrivati in fotocopia con due reti di Di Gennaro e Quaini su corner di Donnarumma e con spizzata di Corbari verso il secondo palo.

- Pubblicità -

Credit: Riccardo Caruso

Nella ripresa, dopo un primo momento di calo dovuto al caldo, il Catania chiude la pratica al 66′ con Donnarumma e al 72′ con Cicerelli con una pennellata su punizione. Al 87′ la manita la serve D’Andrea su colpo di testa e al 95′ a segno Lunetta. Il finale recita un 6-0 senza storie in vista del primo incontro in Coppa Italia Serie C contro il Crotone allo “Scida”.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Valletta 6-0: il tabellino

CATANIA (3-4-2-1): Dini (dal 73′ Bethers); Ierardi (dal 46′ Pieraccini), Di Gennaro (dal 46′ Martic), Celli (dal 84′ Ortoli); Casasola (dal 73′ Raimo), Corbari (dal 84′ Giardina), Quaini (dal 46′ Aloi), Donnarumma (dal 73′ Lunetta); Jimenez (dal 89′ Coriolano), Cicerelli (dal 73′ Allegretto); Forte (dal 73′ D’Andrea). A disposizione: Bottaro, Capuana. Allenatore: Mimmo Toscano

VALLETTA (4-2-3-1): Adlison; Brewer, Borg (dal 67′ Mbendé), Radic, Ellul (dal 46′ Micallef); Azzopardi (dal 59′ Yackham), Paiber (dal 75′ Zammit); Aldama (dal 84′ Melillo), Messias (dal 70′ Muscat), Ewurum (dal 70′ Mendoza); Jefferson (dal 59′ Ciolacu). A disposizione: Aquilina, Frendo, Cassar, Baldacchino, Ohaka. Allenatore: Thane Micallef

ARBITRO: Il sig. Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania

ASSISTENTI: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale e il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI: 36′ Quaini (CAT)

ESPULSI: –

RETI: 7′ Di Gennaro (CAT), 32′ Quaini (CAT), 66′ Donnarumma (CAT), 72′ Cicerelli (CAT), 87′ D’Andrea (CAT), 90+5′ Lunetta (CAT)