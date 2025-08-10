Incendio alla zona industriale, Attanasio (Cisl Catania): «Occorre un piano strutturato per l’intera area»

Il segretario generale della Cisl di Catania, Maurizio Attanasio, interviene sull’incendio sviluppatosi ieri (sabato 9 agosto) nella zona industriale di Catania:
«Ancora un altro incendio nella zona industriale di Catania, l’ennesimo allarme che mette a rischio la sicurezza di lavoratori, cittadini e imprese. Da tempo la Cisl chiede un’adeguata struttura e il potenziamento del distaccamento dei Vigili del Fuoco all’interno dell’area.
Lo abbiamo ribadito anche nell’ultimo incontro al Comune per la presentazione dell’intervento di riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale di Catania.
Ora piuttosto appare chiaro a tutti che non si può più rimandare un piano di intervento strutturato per l’intera zona: non sono a rischio solo l’ambiente e le persone, ma anche il sistema dei trasporti, per la vicinanza dell’aeroporto e degli snodi viari per l’intera Sicilia.
Scriveremo a tutti gli organi competenti, perché non si può continuare ad aspettare una sciagura per attuare misure di prevenzione adeguate»