Pellegrino: “Discarica a Librino, intervenire subito per salvare il decoro e la vivibilità”

- Pubblicità -

“Un cittadino mi ha segnalato una situazione intollerabile in via del Glicine, zona Librino vecchio – dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania, Riccardo Pellegrino – dove, a ridosso del ponte della Porta della Bellezza, si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto. Un luogo che dovrebbe essere simbolo di rinascita culturale è invece soffocato dai rifiuti, con odori pestilenziali e la presenza di ratti, mettendo a rischio la salute di adulti e bambini”.

“Diversi residenti – prosegue Pellegrino – mi hanno raccontato di litigi quotidiani con alcuni delinquenti abituali che continuano a gettare rifiuti senza alcun rispetto per il quartiere e per la città. Non possiamo accettare che l’inciviltà di pochi rovini la vita di tanti”.

- Pubblicità -

“Chiedo al Sindaco e all’amministrazione tutta di disporre con estrema urgenza la bonifica dell’area e di prevedere una sorveglianza costante da parte di una pattuglia della Polizia Municipale. Nonostante il grande impegno dell’assessore Massimo Pesce, qui serve un intervento diretto del Sindaco, che attualmente detiene anche la delega dell’ex assessore Porto”.

“Lotta all’inciviltà, tutela della salute pubblica e difesa del decoro urbano – conclude Pellegrino – devono essere priorità assolute. Librino merita rispetto e dignità, non l’abbandono e l’abuso da parte di chi non ama la nostra città”.