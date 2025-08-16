È morto Pippo Baudo. Lo storico presentatore siciliano aveva 89 anni

- Pubblicità -

Sì è spento Pippo Baudo, storico presentatore siciliano. A darne notizia è stata l’Ansa dopo aver ricevuto conferma dallo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.

Nato a Militello in val di Catania, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo è stato tra i più apprezzati e conosciuti presentatori televisivi, nonché anche autore. Nella sua lunga carriera ha condotto ben 13 Festival di Sanremo, nonché numerose edizioni di varietà come Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e molti altri spettacoli.



- Pubblicità -

Tanti i volti dello spettacolo e della musica che ha scoperto Pippo Baudo, da sempre un vero talent scout.

