Selinunte (TP), dal 20 al 27 agosto il Tempio di Hera ospita il Festival della Bellezza

Il viaggio del Festival della Bellezza attraverso le meraviglie d’Italia arriva in Sicilia dal 20 al 27 agosto con 5 eventi al Tempio di Hera a Selinunte che diventa una delle sedi principali del Festival.

Ospiti: Stefano Bollani, Federico Buffa, Stefania Auci, Alessandro D’Avenia, Umberto Galimberti

La Sicilia si prepara ad accogliere la XII edizione del Festival della Bellezza, un unicum a livello internazionale di appuntamenti di “arte nell’arte”, di simbiosi tra scenari, arte e pensiero, presente in 27 luoghi simbolo del nostro patrimonio storico-artistico dal VI secolo a.C. al ‘900.

I Templi di Selinunte in questa edizione avranno un particolare rilievo, ospitando alcuni degli appuntamenti più prestigiosi dell’edizione, che avrà per tema “La Meraviglia”; 5 eventi che spaziano da monologhi teatrali inediti, a lectio magistralis, a concerti d’eccezione, tutti dedicati al tema dell’edizione.

Il programma del Festival della Bellezza al Tempio di Hera al Parco archeologico di Selinunte:

Federico Buffa (20/08) porterà in scena una coinvolgente e ipnotica narrazione sulle Olimpiadi, competizione sacralizzata tra storia, campioni e miti, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi.

Stefano Bollani (23/08) si esibirà in uno speciale concerto “Piano solo” dedicato a “La Meraviglia”, geniale funambolismo artistico in uno scenario mozzafiato, un viaggio con virtuosismo e ironia attraverso orizzonti musicali distanti e imprevedibilmente vicini.

Alessandro D’Avenia (24/08) racconterà la “Stupefacenza: alla ricerca della gioia perduta”, una riflessione appassionante sul senso delle nostre vite e sulla ricerca della gioia che ci spetta e ci aspetta.

Umberto Galimberti (26/08) esplorerà “Il mistero della bellezza: la meraviglia”, indagando la bellezza come simbolo, eccedenza di significato e ulteriorità di senso, meraviglia che sconvolge e rimanda a una dimensione dove confluiscono il sensibile e il sovrasensibile.

Stefania Auci (27/08), autrice di bestseller mondiali, narrerà “Lontano dal fumo e dai flutti”, riflessione inedita sul mare come esperienza e simbolo, spazio di deriva e di rivelazione. La voce profonda della letteratura risuonerà tra i flutti della parola nell’incanto arcaico del parco archeologico.

Un festival internazionale e social

Gli appuntamenti al Parco di Selinunte si inseriscono in un programma di alto profilo culturale che attraversa l’Italia con eventi inediti di richiamo internazionale come il concerto di Patti Smith in Piazza San Marco a Venezia. Chi non potrà vivere l’emozione di assistere dal vivo agli eventi negli stupendi contesti artistici, potrà comunque vedere estratti degli appuntamenti sui canali Instagram, Facebook e YouTube del Festival della Bellezza; sono previste oltre 100 milioni di visualizzazioni dei video, il Festival è quello culturale italiano con più follower social, oltre 250.000, più di 170.000 su Instagram.

“Quest’anno – dice il direttore artistico Alcide Marchioro – il Festival si concentrerà sull’emozione originaria della bellezza, la meraviglia, punto d’incontro più elevato tra il sensoriale e lo spirituale. Incanto e stupore come proiezioni verso l’oltre, in profondità e verso l’alto. Si rifletterà e sperimenterà il meravigliarsi come oltrepassamento d’un confine, un piacere che affascina, e inquieta; un contatto estetico col mistero che è scoperta di sé e indagine sul mondo. Nell’edizione sarà ancora più decisiva la bellezza dei luoghi d’arte in cui andremo. La meraviglia è qualcosa su cui riflettere, e soprattutto qualcosa da provare; e speriamo possa accadere nel connubio tra luoghi d’arte ed espressioni artistiche, in atmosfere magiche come al Tempio di Hera a Selinunte al tramonto”.

Promotori e Partner

Gli appuntamenti siciliani del Festival sono nell’ambito del programma culturale del Parco Archeologico di Selinunte, patrocinato dalla Regione Siciliana. Il Festival della Bellezza è organizzato dall’associazione Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro, direzione generale di Alessandra Zecchini, relazioni istituzionali e territoriali di Rossana Giacalone Caleca. Responsabile della comunicazione è Marco Moretti, responsabili social e video Lisa Consolini e Noemi Trazzi. Main partner è Generali con il suo programma Valore Cultura; Partner sono Newchem e Ottella, Main sponsor Zanolli. TV partner è Sky Arte, radio partner è Radio Capital.

I biglietti degli appuntamenti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol (online e punti vendita) e alla biglietteria del Parco archeologico di Selinunte.

Info e aggiornamenti su www.festivalbellezza.it e sui canali social Instagram e Facebook del Festival.