Calo demografico in Italia, Sicilia tra le regioni più a rischio spopolamento

L’analisi di Assoesercenti sui dati diffusi da Istat per il primo semestre 2025 mette in evidenza il quadro demografico nazionale e le differenze territoriali, fornendo elementi utili alla riflessione sulle politiche sociali e sanitarie.
Nei primi sei mesi dell’anno si sono registrati 327.271 decessi in Italia, con distribuzioni percentuali differenti tra le regioni.
Le regioni con la maggiore incidenza sul totale nazionale
Lombardia – 52.053 decessi (15.90%)
Lazio – 29.830 decessi (9.11%)
Campania – 28.847 decessi (8.81%)
Sicilia – 26.680 decessi (8.15%)
Piemonte – 26.353 decessi (8.05%)
Veneto – 25.724 decessi (7.86%)
Emilia-Romagna – 25.368 decessi (7.75%)
Toscana – 21.678 decessi (6.62%)
Puglia – 21.181 decessi (6.47%)
Liguria – 10.447 decessi (3.19%)
Le province siciliane
Con 20.680 decessi (6.32% del totale nazionale). La Sicilia si colloca al quarto posto per incidenza. A livello provinciale:
Palermo: 6.613 decessi (31.98%)
Catania: 5.494 decessi (26.57%)
Trapani: 2.514 decessi (12.16%)
Siracusa: 2.127 decessi (10.28%)
Ragusa: 1.643 decessi (7.94%)
Caltanissetta: 1.368 decessi (6.61%)
Enna: 922 decessi (4.46%)
I dati Istat provvisori sulla natalità evidenziano un calo rispetto all’anno precedente. Il saldo naturale si conferma fortemente negativo.
|Periodo
|Nascite
|Decessi
|Saldo Naturale
|Gen-Mar 2025
|85.000
|175.000
|-90.000
|Gen-Apr 2025
|111.000
|228.000
|-117.000
|Gen-Mag 2025
|138.000
|278.000
|-140.000
“Il quadro demografico che emerge dai dati Istat – commenta il presidente di Assoesercenti Salvo Politino – non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche: le nascite continuano a calare, mentre i decessi restano elevati, determinando un saldo naturale che erode costantemente la popolazione residente. In Sicilia, pur con un’incidenza percentuale sul dato nazionale allineata a regioni di dimensioni simili, si registrano differenze interne significative tra le province. Questi elementi richiedono attenzione e politiche mirate, dalla sanità alla pianificazione territoriale, passando per il sostegno alla natalità e alle famiglie. L’impatto di questo squilibrio – prosegue Politino – si riflette in maniera diretta sul mondo del lavoro: meno giovani significa meno forza lavoro disponibile, con effetti sulla produttività, sulla capacità di innovazione delle imprese e sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Il rischio è un mercato del lavoro sbilanciato verso le fasce più anziane, con carenze di competenze emergenti e un calo della competitività del Paese. Come Assoesercenti, riteniamo fondamentale che istituzioni, imprese e corpi intermedi lavorino insieme per affrontare questa sfida strutturale con una visione di lungo periodo, capace di coniugare politiche per la crescita demografica e il rafforzamento del tessuto economico-produttivo”.