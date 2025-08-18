Carlentini (SR), la XX edizione del premio nazionale Leone d’Argento sarà dedicata a Pippo Baudo

- Pubblicità -

CARLENTINI – La XX edizione del premio nazionale “Leone d’Argento” sarà dedicata a Pippo Baudo, il grande conduttore che ci ha lasciato sabato sera. Lo hanno reso noto i presidente della Pro Loco Ets di Carlentini e dell’associazione “La Meta” di Carlentini rispettivamente Amedeo Seguenzia e Maurizio Di Salvo promotori e organizzatori del premio culturale “Leone d’Argento” che quest’anno si svolgerà sabato 13 settembre 2025, alle ore 20, in piazza Diaz a Carlentini. Il premio dedicato con, un’edizione speciale a Pippo Baudo, sarà presentato dal conduttore siciliano Salvo La Rosa. Nel 1997, nella tredicesima edizione del premio, Pippo Baudo ricevette il premio alla sicilianità “Francesco Favara Adorni” dalle mani dall’allora sindaco Sergio Monaco. Nel 2001, invece, fu lui stesso a presentare la 12 edizione, nella bellissima location del parco archeologico “Leontinoi”. “Ricordiamo e portiamo nel cuore quei momenti unici – ha detto il presidente della Pro Loco Amedeo Seguenzia – con la presenza del grande Pippo, il quale ha donato all’associazione l’incoraggiamento di andare avanti portando in alto i valori di una terra bellissima. Ricordiamo ancora la bellissima serata al parco archeologico dove presentò la 12 edizione. Due momenti che resteranno nella storia della nostra città”. “Ricordo con grande emozione quella serata – ha detto il presidente della Commissione “Leone d’Argento” Sergio Monaco, già sindaco di Carlentini – quando gli consegnai il premio alla sicilianità. Un uomo di grandissima cultura e sensibilità umana e professionale. La nostra Televisione, la nostra Sicilia e l’Italia intera perdono un punto di riferimento. Averlo per ben due volte ospitato nella nostra città è stato un grande onore”.