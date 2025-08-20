Allarme igienico-sanitario a Catania: “Topi a piazza della Repubblica, grave emergenza nel ‘salotto’ della città”

- Pubblicità -

Scene di degrado a Piazza della Repubblica: numerosi topi sono stati avvistati mentre si muovevano liberamente all’interno della Casa dell’Acqua, spostandosi da Piazza Grenoble – dove sono in corso i lavori per il parcheggio del Pino – fino al cuore di una delle piazze più rappresentative della città.

Una situazione che ha suscitato indignazione e allarme tra i cittadini, trattandosi di un’area centrale e frequentata da famiglie, residenti e turisti.

- Pubblicità -

Non si tratta di un episodio isolato: la presenza di ratti nella zona è stata più volte denunciata, senza che siano stati adottati provvedimenti risolutivi.

“Non possiamo accettare che in un luogo così centrale e frequentato da residenti, famiglie e turisti – dichiara Giuseppe Arcidiacono, vicepresidente del I Municipio – si verifichino simili condizioni di incuria e abbandono. È dovere dell’amministrazione comunale intervenire con urgenza e mettere in campo azioni concrete di bonifica e derattizzazione per restituire decoro e sicurezza a Piazza della Repubblica. La città non merita di assistere a uno spettacolo tanto degradante”.

A questo si aggiunge va aggiunto che la zona di Piazza della Repubblica si trasforma ogni notte in un dormitorio a cielo aperto per senza tetto.

Arcidiacono rinnova quindi l’appello alle istituzioni competenti affinché non si volti lo sguardo di fronte a un problema che riguarda la salute, il decoro urbano e la dignità stessa di Catania.