Concerti. Paky sarà a Catania il 30 agosto al Wave Summer Music

Il Summer Tour 2025 di Paky farà tappa in Sicilia il 30 agosto alla Villa Bellini di Catania, per quello che sarà l’unico appuntamento siciliano, inserito nel calendario del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. La data fa parte anche di Catania Summer Fest, la rassegna del Comune di Catania.

Paky, all’anagrafe Vincenzo Mattera, classe 1999, è uno dei nomi più forti della scena urban italiana. Originario di Secondigliano (Napoli), si trasferisce a Rozzano all’età di dieci anni: proprio da lì nascono molte delle storie e dei testi che lo hanno portato al successo. A neanche vent’anni, Paky pubblica il suo primo brano. Si intitola “Tutti i miei fra”, ed esce a febbraio 2019 con firma Pakartas, il primo pseudonimo scelto dal rapper, che in lituano significa impiccato. Il nome vuole esprimere una vita sospesa tra la luce e il buio, tra la vita e la morte, in cerca di ossigeno e disillusione. Il brano inizia subito a girare, e nel settembre dello stesso anno è la volta di “Rozzi”, brano prodotto da Kermit e dedicato alla località dell’hinterland milanese, che in brevissimo tempo diventa una hit collezionando numeri da capogiro (quasi 28 milioni di visualizzazioni su Youtube).

Con il successivo “Non Scherzare” il rap di Paky dà un assaggio più introspettivo e cupo di sé stesso, del suo vissuto, e aiuta chi ascolta a comprenderne gli stati d’animo più profondi. A seguire a stretto giro escono altri pezzi di grande successo: “Boss” (8 milioni di visualizzazioni) e “Tuta Black” feat. Shiva, sempre per la produzione di Kermit, che superano le 7 milioni di visualizzazioni su Youtube. Dopo poco, torna a collaborare con Shiva nel brano “In Piazza”, e a questo punto Paky è a tutti gli effetti un fenomeno affermato.

Biglietti disponibili online su Ticketone e nelle prevendite del circuito Sicilia Ticket.