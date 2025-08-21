Addio a Francesco Musotto, ex presidente della Provincia di Palermo, deputato all’Ars ed europarlamentare. Il cordoglio della politica

- Pubblicità -

Si è spento Francesco “Ciccio” Musotto, uomo di grande cultura e protagonista della vita politica siciliana degli ultimi decenni. Giurista stimato, Musotto ha ricoperto incarichi di rilievo in più istituzioni: presidente della Provincia di Palermo, deputato regionale e per due volte parlamentare europeo.

Durante la sua guida alla Provincia di Palermo, l’ente divenne un punto di riferimento per i comuni e i sindaci, rafforzando il suo ruolo nelle politiche di sviluppo e coesione. Musotto è stato apprezzato per competenza, passione civile e signorilità, qualità che gli hanno garantito rispetto e stima trasversale.

Di seguito vi proponiamo i comunicati stampa e i messaggi di cordoglio diffusi dai colleghi politici che hanno voluto ricordarlo.

Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC

PALERMO – “La notizia della scomparsa di Ciccio Musotto mi addolora profondamente. Con lui la Sicilia perde non solo un protagonista della vita politica e istituzionale, ma soprattutto un uomo di grande cultura, signorilità e passione civile”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC.

“Ho avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui momenti importanti per le Istituzioni: ne ricordo la lealtà, la competenza e la capacità di ascolto, doti rare che lo hanno reso un punto di riferimento rispettato e stimato”.

“Con la sua dedizione e il grande rispetto delle Istituzioni ha presieduto per diversi anni l’ex Provincia di Palermo, gestendo diverse problematiche, servendo il territorio e anteponendo sempre i bisogni della comunità. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla Provincia di Palermo, negli anni in cui l’ente offriva alla comunità servizi indispensabili.

Tutta la Democrazia Cristiana esprime condoglianze. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene giunga il mio più sincero abbraccio e il sentimento di un dolore che è comune a tutta la nostra comunità siciliana e non”.

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’ARS

“La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui se ne va un caro amico e un compagno di tante battaghe politiche, un uomo che ha onorato Forza Italia e le istituzioni siciliane con dedizione esemplare. Il legame e l’amicizia che da generazioni uniscono la mia famiglia con la famiglia Musotto rendono questo momento ancora più doloroso per me personalmente. Francesco ha rappresentato il meglio della politica siciliana: europalamentare di grande spessore, presidente della Provincia di Palermo e deputato regionale sempre attento ai bisogni del territorio. Oggi la Sicilia perde una persona di grande passione e sensibilità, un politico che ha saputo coniugare competenza e umanità al servizio della nostra terra. Alla famiglia Musotto vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il gruppo di Forza Italia all’ARS.” – Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’ARS

“Un forte senso delle istituzioni e una volontà ferma nel servire la Sicilia nei diversi ruoli ricoperti, da presidente della Provincia di Palermo, europarlamentare e deputato regionale. Con Francesco Musotto scompare una delle figure politiche siciliane più eminenti degli ultimi trent’anni. Sempre proteso allo sviluppo del territorio, ha saputo coniugare l’impegno politico a quello di amministratore pubblico illuminato. A nome del gruppo parlamentare della Lega in Regione esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia del presidente Musotto”. – Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

Marianna Caronia, deputata ARS gruppo Misto

“Ricordo con commozione Francesco Musotto, legato alla mia famiglia da un’amicizia profonda e sincera. Un uomo che ha servito i siciliani con dedizione assoluta a tutti i livelli istituzionali, dalla Presidenza della Provincia al Parlamento Europeo, affrontando con straordinaria forza d’animo anche una grave vicenda giudiziaria. Da quell’esperienza, pur così provante, seppe emergere a testa alta, confermando una integrità che nessuna accusa riuscì ad intaccare e mantenendo sempre viva, e intatta, la sua passione per le istituzioni e la sua voglia di lavorare per il bene delle nostre comunità. Alla sua famiglia, le mie più sentite condoglianze ed un abbraccio affettuoso.”

Sen. Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia

“Di Francesco Musotto rimane lo straordinario impegno che profuse da presidente della Provincia di Palermo nel valorizzare l’importanza di questo ente intermedio, facendolo diventare punto di riferimento per i comuni e i sindaci in ordine alle politiche di sviluppo e coesione. È stato uno straordinario siciliano, fine giurista, persino componente del consiglio di giustizia amministrativa, e poi tante volte eletto alla Provincia, alla Regione e per due volte al Parlamento europeo. La Lega Sicilia lo ricorda come esempio di politico sempre impegnato per il riscatto della nostra regione. Ai familiari va il nostro cordoglio”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia.

Raoul Russo, Sen. di FdI e coordinatore provinciale

“La morte di Francesco Musotto lascia un grande vuoto. Ha ricoperto con grande capacità e spirito di abnegazione il ruolo di presidente della provincia di Palermo, rimettendola al centro dell’attenzione e dando un ruolo ad un Ente che per troppo tempo era stato sottovalutato. Non dimenticheremo mai il suo impegno, la sua passione, le sue indubbie capacità politiche e la sua capacità umana di tessere relazioni e rapportarsi con amici e colleghi. Porgo le mie condoglianze ed esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia di Musotto. La sua memoria rimarrà viva in tutti noi”, a dichiararlo è il senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale Raoul Russo.

Gianfranco Miccichè, deputato ARS

Gianfranco Miccichè esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Musotto, ricordandone la figura umana e politica, sottolineando il legame personale che li univa da una vita intera.

“Con Francesco non se ne va soltanto un protagonista della politica siciliana, ma soprattutto un amico fraterno, con il quale ho condiviso momenti indimenticabili di amicizia e di impegno civile. È stato uno dei migliori politici italiani – afferma l’ex Presidente dell’Ars – come del resto tutta la sua famiglia, che ha dato un contributo straordinario alla crescita della nostra terra e del Paese”.

Miccichè sottolinea anche le difficoltà personali che Musotto ha dovuto affrontare lungo il suo percorso umano: “Francesco ha avuto una vita non facile – conclude – segnata da prove dolorose, ma sempre vissuta con dignità e con uno spirito indomito. A me lo legava un affetto infinito, che va oltre la politica e oltre le cariche istituzionali”.