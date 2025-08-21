Un’opera di Miró illumina Castelbuono (PA): la 9° edizione di “Cuore d’Artista” è un trionfo di bellezza e passione

- Pubblicità -

CASTELBUONO (PA) – L’atmosfera è carica di attesa: Castelbuono si prepara ad uno degli eventi più attesi di tutto l’anno. La nona edizione del Concorso Internazionale d’Arte Pittorica “Castelbuono Cuore d’Artista”, in programma dal 21 al 24 agosto, è molto più di una semplice mostra: è un’esperienza sensoriale, un’immersione totale nel meglio dell’arte contemporanea. Quaranta talenti straordinari, selezionati da un pool di oltre 220 artisti da tutto il mondo, si sfidano per un premio d’eccezione: l’esposizione alla prestigiosa fiera mondiale Art Innsbruck in Austria. A curare la selezione sono figure di spicco del mondo dell’arte: la critica d’arte dott.ssa Sabrina Falzone, la responsabile del Centro Arte Raffaello di Palermo dott.ssa Sabrina Di Gesaro e il maestro Francesco Licciardi, cuore pulsante dell’iniziativa. Un evento imperdibile con un ospite d’onore che fa la storia Il fulcro dell’evento è un pezzo di storia dell’arte moderna. Oltre alle opere dei 40 finalisti, i visitatori avranno l’opportunità unica di ammirare una delle opere del grande maestro Joan Miró. Quest’opera, un gioiello d’arte, è stata gentilmente concessa dalla galleria Centro Arte Raffaello di Palermo, rendendo la mostra un’occasione irripetibile. Per chi ha amato artisti del calibro di Andy Warhol, Renato Guttuso e Salvatore Fiume, le cui opere sono state esposte nelle scorse edizioni, la visione di un Miró sarà un’esperienza indimenticabile. La mostra si terrà nella splendida cornice di Casa Speciale, un gioiello culturale nel cuore di Castelbuono. Gli orari di apertura sono pensati per accogliere tutti, dai curiosi agli intenditori: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:00 a mezzanotte e mezza. Onorificenze e divertimento per tutti Il concorso non si limita a esporre quadri; celebra la passione per l’arte in ogni sua forma. Quest’anno, il prestigioso “riconoscimento alla carriera” sarà assegnato al mecenate Antonio Presti, fondatore e ideatore della celebre Fiumara d’arte, il museo a cielo aperto più grande d’Europa. Un tributo doveroso a chi ha dedicato la vita alla valorizzazione della bellezza. La nona edizione vanta la partnership di importanti marchi e istituzioni, tra cui la rinomata Maimeri Colors e la ditta Tintoretto, a conferma del respiro internazionale dell’evento. Inoltre, il pubblico non sarà un semplice spettatore: potrà votare la propria opera preferita per il “Premio preferenza Popolare”. E per i più piccoli, il divertimento è garantito con il “Bimbi Artisti Fest”, un’esplosione di colori e creatività. Il “Castelbuono Cuore d’Artista” non è solo una mostra, è un’esperienza che cattura il cuore. Un preludio maestoso alla decima edizione che si terrà il prossimo anno e che si preannuncia ricca di sorprese. Non mancate!