Cronaca. Modica (RG), si introducono in casa e lo rapinano, dopo averlo pestato, tre arresti della Polizia di Stato

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di P.S. di Modica, con il supporto della Squadra Mobile di La Spezia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone – due uomini e una donna – indagate di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e, due di esse, anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2024, quando gli indagati, un gambiano, una italiana e un rumeno, si sarebbero introdotti con un pretesto nell’alloggio della vittima, presso una casa vacanze a Modica, aggredendola brutalmente e rapinandola di effetti personali di valore, tra cui orologi, abiti griffati e denaro, nel contesto di un presunto debito legato allo spaccio di stupefacenti. Infatti, secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, un uomo di 25 anni, avrebbe acquistato dai tre delle dosi di cocaina in quanto assuntore, senza corrispondere la somma dovuta.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione della donna, è stata rinvenuta la somma di 4.300 euro in contanti, che è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A seguito dell’esecuzione del provvedimento restrittivo, il gambiano e l’italiana sono stati condotti in carcere, la donna a La Spezia e l’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, mentre il rumeno è stato posto agli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.