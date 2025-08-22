Spettacoli: Antonello Venditti in Sicilia con sei concerti da oggi, 22 agosto, live al Teatro Greco di Tindari (ME)

- Pubblicità -

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 40TH ANNIVERSARY – 2025 EDITION”, il tour di ANTONELLO VENDITTI arriva in Sicilia con la prima delle sei date previste nel calendario della tournée.

Domani 22 agosto salirà sul palco del Teatro Greco di Patti (ME) per il Tindari Festival 2025. La suggestiva location, con una magnifica vista innanzi al golfo di Patti sul mar tirreno e sulle isole Eolie, accoglierà lo spettacolo con l’organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti.

- Pubblicità -

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Il tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, prodotto e organizzato da Friends&Partners, proseguirà il viaggio live in Sicilia con altre cinque prossime tappe organizzate da Puntoeacapo:

26 agosto – AGRIGENTO – Live Arena

02 settembre – TAORMINA (Messina) – Teatro Antico

04 settembre – TAORMINA (Messina) – Teatro Antico

06 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura

10 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura

I biglietti ancora disponibili per le varie date sono in vendita online su Ciaotickets, Ticketone.it, nelle prevendite abituali e ai botteghini degli eventi fino all’esaurimento delle disponibilità.

Radio Italia è la radio ufficiale del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”.

Antonello Venditti è nato a Roma l’8 marzo 1949, nel quartiere Trieste, e ha iniziato la sua avventura nel mondo della musica negli anni Settanta al Folkstudio. Il primo album, “Theorius Campus”, è del 1972, inciso in studio con Francesco De Gregori, con il quale ha girato l’Italia nel 2022 e nel 2023 con il tour Venditti & De Gregori. Ha venduto quasi 40 milioni di dischi. Ha vinto premi e riconoscimenti e scritto canzoni indimenticabili che sono nella memoria di tutti gli italiani.

Il 19 novembre 2024 è uscito “Fuori fuoco” (Rizzoli illustrati), il libro illustrato in cui Antonello Venditti, a partire dalle fotografie che “fermano l’attimo, ma non lo colgono”, ripercorre la sua vita di uomo e di artista.

Antonello Venditti è stato ospite al 75° Festival di Sanremo dove è stato omaggiato con il Premio alla Carriera.