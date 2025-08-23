Verso Catania-Foggia: le probabili formazioni e i 21 convocati

Prima di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che domani sera alle ore 21.00 sfiderà il Foggia allo stadio Angelo Massimino. Un debutto di fuoco per i rossazzurri che vogliono partire immediatamente bene per ottenere punti pesanti fin dalla prima gara del girone C di Serie C.
Le possibili scelte di Mimmo Toscano
Sono ventuno gli atleti a disposizione per Mimmo Toscano in vista del match interno contro il Foggia. Recuperati in avanti due tasselli importanti come il neo-acquisto D’Ausilio e Stoppa, mentre sono ancora out Rolfini, Frisenna, Luperini, Forti e Di Tacchio. Assenti per squalifica anche Quaini (4 giornate di stop) e Martic (1 turno).
Probabile che si manterrà a grandi linee l’undici visto contro Valletta e Crotone con l’unica grande eccezione a centrocampo dove gli uomini sono contati. Infatti, saranno Aloi e Corbari a guidare il centrocampo rossazzurro, anche se Toscano potrebbe arretrare Jimenez in mediana, dando spazio a Lunetta nella trequarti. Porta blindata con Dini e trio di difesa confermato con Ierardi, Di Gennaro e Celli. Imprescindibili sulle fasce Casasola e Donnarumma, mentre in avanti scelta la scelta ricadrà ancora su Forte, unica punta a disposizione di Toscano.
Catania-Foggia: le probabili formazioni
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Aloi, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli, Forte. A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Stoppa, Raimo, Lunetta, Ortoli, Giardina, Pieraccini, D’Ausilio. Allenatore: Domenico Toscano
FOGGIA (4-3-3): Borlei; Buttaro, Staver, Felicioli, Panico; Garofalo, Pazienza, Castorri; Orlando, Bevilacqua, Pellegrino. Allenatore: Delio Rossi
I convocati per Catania-Foggia
1 Klāvs Bethers
3 Alessandro Celli
4 Salvatore Aloi
6 Andrea Allegretto
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
10 Emmanuele Pio Cicerelli
11 Matteo Stoppa
15 Matteo Di Gennaro
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
22 Gianmarco Bottaro
23 Gabriel Antonio Lunetta
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
32 Francesco Forte
40 Nicolò Ortoli
41 Matias Francesco Giardina
57 Andrea Dini
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
99 Michele D’Ausilio
Squalificati: Martic, Quaini
Indisponibili: Di Tacchio, Forti, Frisenna, Luperini, Rolfini