Verso Catania-Foggia: le probabili formazioni e i 21 convocati

Prima di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che domani sera alle ore 21.00 sfiderà il Foggia allo stadio Angelo Massimino. Un debutto di fuoco per i rossazzurri che vogliono partire immediatamente bene per ottenere punti pesanti fin dalla prima gara del girone C di Serie C.

Le possibili scelte di Mimmo Toscano

Sono ventuno gli atleti a disposizione per Mimmo Toscano in vista del match interno contro il Foggia. Recuperati in avanti due tasselli importanti come il neo-acquisto D’Ausilio e Stoppa, mentre sono ancora out Rolfini, Frisenna, Luperini, Forti e Di Tacchio. Assenti per squalifica anche Quaini (4 giornate di stop) e Martic (1 turno).

Credit: Riccardo Caruso

Probabile che si manterrà a grandi linee l’undici visto contro Valletta e Crotone con l’unica grande eccezione a centrocampo dove gli uomini sono contati. Infatti, saranno Aloi e Corbari a guidare il centrocampo rossazzurro, anche se Toscano potrebbe arretrare Jimenez in mediana, dando spazio a Lunetta nella trequarti. Porta blindata con Dini e trio di difesa confermato con Ierardi, Di Gennaro e Celli. Imprescindibili sulle fasce Casasola e Donnarumma, mentre in avanti scelta la scelta ricadrà ancora su Forte, unica punta a disposizione di Toscano.

Catania-Foggia: le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Aloi, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli, Forte. A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Stoppa, Raimo, Lunetta, Ortoli, Giardina, Pieraccini, D’Ausilio. Allenatore: Domenico Toscano

FOGGIA (4-3-3): Borlei; Buttaro, Staver, Felicioli, Panico; Garofalo, Pazienza, Castorri; Orlando, Bevilacqua, Pellegrino. Allenatore: Delio Rossi

Credit: Riccardo Caruso

I convocati per Catania-Foggia

1 Klāvs Bethers

3 Alessandro Celli

4 Salvatore Aloi

6 Andrea Allegretto

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

15 Matteo Di Gennaro

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

22 Gianmarco Bottaro

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

32 Francesco Forte

40 Nicolò Ortoli

41 Matias Francesco Giardina

57 Andrea Dini

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

99 Michele D’Ausilio

Squalificati: Martic, Quaini

Indisponibili: Di Tacchio, Forti, Frisenna, Luperini, Rolfini