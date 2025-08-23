Verso Catania-Foggia: le probabili formazioni e i 21 convocati

Credit: Riccardo Caruso
Prima di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che domani sera alle ore 21.00 sfiderà il Foggia allo stadio Angelo Massimino. Un debutto di fuoco per i rossazzurri che vogliono partire immediatamente bene per ottenere punti pesanti fin dalla prima gara del girone C di Serie C.

Le possibili scelte di Mimmo Toscano

Sono ventuno gli atleti a disposizione per Mimmo Toscano in vista del match interno contro il Foggia. Recuperati in avanti due tasselli importanti come il neo-acquisto D’Ausilio e Stoppa, mentre sono ancora out Rolfini, Frisenna, Luperini, Forti e Di Tacchio. Assenti per squalifica anche Quaini (4 giornate di stop) e Martic (1 turno).

Credit: Riccardo Caruso
Probabile che si manterrà a grandi linee l’undici visto contro Valletta e Crotone con l’unica grande eccezione a centrocampo dove gli uomini sono contati. Infatti, saranno Aloi e Corbari a guidare il centrocampo rossazzurro, anche se Toscano potrebbe arretrare Jimenez in mediana, dando spazio a Lunetta nella trequarti. Porta blindata con Dini e trio di difesa confermato con Ierardi, Di Gennaro e Celli. Imprescindibili sulle fasce Casasola e Donnarumma, mentre in avanti scelta la scelta ricadrà ancora su Forte, unica punta a disposizione di Toscano.

Catania-Foggia: le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Aloi, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli, Forte. A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Stoppa, Raimo, Lunetta, Ortoli, Giardina, Pieraccini, D’Ausilio. Allenatore: Domenico Toscano

FOGGIA (4-3-3): Borlei; Buttaro, Staver, Felicioli, Panico; Garofalo, Pazienza, Castorri; Orlando, Bevilacqua, Pellegrino. Allenatore: Delio Rossi

I convocati per Catania-Foggia

1 Klāvs Bethers  
3 Alessandro Celli 
4 Salvatore Aloi 
6 Andrea Allegretto 
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo 
10 Emmanuele Pio Cicerelli 
11 Matteo Stoppa 
15 Matteo Di Gennaro 
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
22 Gianmarco Bottaro 
23 Gabriel Antonio Lunetta 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
32 Francesco Forte 
40 Nicolò Ortoli 
41 Matias Francesco Giardina 
57 Andrea Dini 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
99 Michele D’Ausilio

Squalificati: Martic, Quaini

Indisponibili: Di Tacchio, Forti, Frisenna, Luperini, Rolfini

