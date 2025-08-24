Serie C, Catania-Foggia: la diretta della partita

Prima di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che questa sera alle ore 21.00 sfida il Foggia di Delio Rossi allo stadio Angelo Massimino. Una sfida importante per i rossazzurri che vogliono partire bene e riscattare la sconfitta in Coppa Italia Serie C di domenica scorsa contro il Crotone. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Foggia: la diretta della partita
21.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Foggia
Catania-Foggia: le formazioni ufficiali
ARBITRO: Il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli
ASSISTENTI: Il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli
QUARTO UOMO: Il sig. Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro
FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma all’Massimino di Catania vale la prima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Foggia sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.