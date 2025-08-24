Serie C, Catania-Foggia: la diretta della partita

- Pubblicità -

Prima di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che questa sera alle ore 21.00 sfida il Foggia di Delio Rossi allo stadio Angelo Massimino. Una sfida importante per i rossazzurri che vogliono partire bene e riscattare la sconfitta in Coppa Italia Serie C di domenica scorsa contro il Crotone. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Foggia: la diretta della partita

21.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Foggia

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Foggia: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

FOGGIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Il sig. Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli

QUARTO UOMO: Il sig. Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma all’Massimino di Catania vale la prima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Foggia sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.