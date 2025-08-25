Scuola. Adesione del CNDDU al messaggio del cardinale Zuppi: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”

- Pubblicità -

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con grande attenzione il messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi al Meeting di Rimini 2025. Le sue parole, incentrate su dialogo, riconciliazione e impegno della comunità internazionale per la pace, rappresentano un monito forte e attuale per tutta la società civile.

Per noi educatori, la partecipazione del cardinale non è solo un richiamo simbolico: indica una responsabilità concreta per la scuola italiana. Le parole di Zuppi – “nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” – trovano nella scuola un significato immediato e urgente. L’educazione è il luogo dove si costruiscono i mattoni della convivenza civile, della solidarietà e della cittadinanza globale. Qui, ogni docente diventa un tessitore di ponti, capace di promuovere rispetto dei diritti, inclusione e attenzione all’altro, anche in contesti segnati da conflitti o marginalità.

Il messaggio del cardinale Zuppi ha un valore educativo straordinario per gli studenti: invita a riflettere sulle conseguenze delle divisioni e delle discriminazioni, stimola la consapevolezza dei diritti umani e promuove un senso di responsabilità attiva nei confronti della comunità. Incoraggia i giovani a diventare cittadini critici, empatici e pronti a costruire una società più giusta.

Il CNDDU aderisce pienamente a questo messaggio, convinto che la scuola debba essere protagonista nella formazione di una cultura di pace, dialogo e accoglienza. Sostenere i valori richiamati da Zuppi significa offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare le sfide del mondo contemporaneo con coraggio e solidarietà.

La scuola italiana ha il compito di tradurre in pratica il messaggio del cardinale: sviluppare nelle nuove generazioni una coscienza critica, sensibilità interculturale e capacità di dialogo. Solo così la pace non rimarrà un ideale astratto, ma diventerà esperienza quotidiana, nei rapporti tra studenti, tra comunità scolastiche e con il territorio.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita quindi tutte le scuole a raccogliere l’eredità educativa del cardinale Zuppi, traducendo il richiamo alla fraternità, all’accoglienza e alla costruzione di ponti in azioni concrete. La scuola italiana può e deve essere un laboratorio di pace, dove i “mattoni nuovi” non restano parole, ma diventano strumenti concreti per formare cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri.