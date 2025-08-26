Comunicato congiunto dei gruppi consiliari M5S e PD: “Catania come il Titanic, l’orchestra suona mentre la nave affonda”

- Pubblicità -

Mentre il Sindaco si compiace per eventi culturali, vitalità turistica e bellezze architettoniche, noi siamo costretti, ancora una volta, ad assistere ad una gestione disastrosa dei conti del Comune, commissariato dalla Regione per la mancata approvazione del rendiconto di gestione. Un atto fondamentale per la trasparenza, la correttezza amministrativa e la tenuta dei conti pubblici, completamente ignorato da chi avrebbe il dovere di governare con serietà e responsabilità.

Non si tratta di un semplice ritardo. Il commissariamento è la conseguenza di grave inadempienza da parte dell’Amministrazione comunale, che nonostante i numerosi solleciti – sia in Commissione che in aula – ha scelto consapevolmente di non affrontare la questione, preferendo lasciare che fosse un commissario esterno, pagato però dai cittadini catanesi, a fare ciò che la Giunta avrebbe dovuto fare mesi fa.



È l’ennesimo segnale di un’amministrazione allo sbando, incapace di garantire la minima gestione ordinaria, figuriamoci di affrontare le emergenze e pianificare il futuro della nostra comunità. Quando si è al punto da rinunciare deliberatamente alle proprie responsabilità, è evidente che non si è più in grado di amministrare.

Come consiglieri di opposizione, continueremo a vigilare e a chiedere conto e ragione nelle sedi istituzionali sullo stato dei conti e sulle reali motivazioni che hanno portato a questo disastro. Abbiamo già chiesto in commissione bilancio la convocazione urgente dell’assessore Marletta, ma soprattutto chiediamo al Sindaco di assumersi la responsabilità politica di questo commissariamento e di spiegare alla città perché ha preferito il silenzio e l’inazione, lasciando che fosse la Regione a prendere in mano le redini dell’ente. La nostra comunità merita molto di più.

I gruppi consiliari M5s e Pd