Comune di Catania. Rendiconto 2024, Marletta: ”Passi in avanti significativi nel risanamento, critiche fuori luogo”

In merito alla nomina del Commissario ad acta da parte della Regione Siciliana per l’adozione del rendiconto 2024, l’assessore comunale alle Finanze Giuseppe Marletta ha diffuso la seguente nota:

«In queste ore alcune voci, vecchie e nuove, preannunciano scenari negativi per la città di Catania, mostrando persino una certa compiacenza di fronte alle difficoltà finanziarie dell’Ente. Difficoltà che, come a tutti noto, risalgono a eventi degli anni pregressi e culminati nella mala gestio del quinquennio 2013-2018, certificata con sentenza definitiva della Corte dei Conti e i conseguenti addebiti personali a carico degli amministratori dell’epoca.

Come in altri 175 Comuni siciliani, anche a Catania lo scorso 24 luglio è stato nominato un Commissario ad acta per sollecitare l’adozione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario.

Peraltro, analogamente a quanto accaduto anche lo scorso anno per l’approvazione del rendiconto 2023 avvenuta nel mese di novembre 2024, fatto ben noto anche ai consiglieri di opposizione evidentemente in quel momento meno attenti, per non ricordare che durante le gestioni degli anni passati, a cominciare da quelle del centro sinistra, il superamento dei termini della decorrenza è stata purtroppo una consuetudine.

L’approvazione del rendiconto 2024 non è stata ancora sottoposta all’esame del consiglio comunale in quanto sono in corso approfondimenti tecnico contabili conseguenti alla definizione del rendiconto della Commissione Straordinaria di Liquidazione avvenuta solamente lo scorso 10 luglio. Poiché, secondo i principi contabili, la relazione alla gestione deve prendere in considerazione i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, si è ritenuto di tenere conto delle risultanze del rendiconto della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Ciò in particolar modo per quanto attiene agli accantonamenti al fondo contenzioso nonché alle operazioni di riconciliazione ed asseverazione delle partite creditorie e debitorie con gli organismi partecipati.

Nonostante ciò, ogni giorno vengono compiuti passi significativi verso l’obiettivo, con il supporto dei governi nazionale e regionale, costantemente informati sul percorso intrapreso e già determinanti nel consentire la continuità dei servizi e delle condizioni di sviluppo per la città. Tutto questo nonostante il dissesto e le prefiche che tentano costantemente di gettare discredito su Catania. Si illudono quanti sperano o addirittura auspicano un futuro negativo per la nostra comunità. Con senso di responsabilità prosegue il lavoro serio di ricostruzione, avviato dopo la dichiarazione di dissesto del 4 maggio 2018, quando la Corte dei Conti certificò le responsabilità dell’amministrazione allora in carica, guarda caso della stessa parte politica che, oggi, con spregiudicatezza degna di miglior causa, paragona il Comune al Titanic.

In realtà Catania da tempo ha voltato pagina, se ne facciano tutti una ragione».