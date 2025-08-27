Imprese giovanili e femminili: tutti i dettagli su misure e agevolazioni del MIMIT

- Pubblicità -

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diramato il settimo bollettino incentivi, lo strumento di informazione per aggiornare le imprese sulle principali opportunità attualmente attive. Tra queste c’è Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, il provvedimento destinato alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile.

La misura prevede un finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e un contributo a fondo perduto. Le agevolazioni che possono coprire fino al 90% delle spese.

L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne, e alle persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

Le iniziative ammesse devono riguardare:

produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;

commercio di beni e servizi;

turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

Le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Maggiori informazioni sul sito Mimit.