Montevago (AG), giovedì 28 agosto “Andromeda e Perseo” con Ernesto Maria Ponte 

Ernesto Maria Ponte, uno dei nomi più rappresentativi del teatro siciliano contemporaneo, termina a Montevago il tour siciliano di Andromeda e Perseo, fortunato spettacolo che per tutta l’estate ha raccontato uno dei miti che meglio raccontano il sentimento amoroso .

In “Andromeda e Perseo. Come l’amore fu più forte, almeno in principio, della morte”, nuova produzione della Cooperativa Agricantus diretta da Vito Meccio, Ernesto Maria Ponte si confronta con la riscrittura poetica di Gianfranco Perriera (che ne cura anche anche la regia), unendo alla forza del mito greco la potenza dell’attore contemporaneo che sa evocare, emozionare, riflettere. Al suo fianco, per dare corpo e voce a una storia d’amore, destino e coraggio, ci sarà l’attrice Clelia Cucco.

Lo spettacolo, che è stato messo in scena nei siti archeologici e monumentali della rete “Teatri di Pietra”, sarà messo in scena giovedì 28 agosto alle ore 21 all’Anfiteatro comunale di Montevago (Ag), ultima tappa del fortunato tour siciliano.

Il mito narra la storia della principessa etiope Andromeda, figlia di Cefeo e della vanitosa regina Cassiopea, offerta in sacrifico ad un mostro marino proprio a causa della vanità della madre che si credeva più bella delle ninfe Nereidi, creature divine figlie di Poseidone, dio del mare. Il valoroso Perseo – eroe mitologico nato dall’unione fra Zeus e Danae – di ritorno dalla sua impresa contro Medusa, dal suo cavallo alato Pegaso notò la sfortunata Andromeda legata a uno scoglio. Colpito dalla sua bellezza decise di salvarla per sposarla, affrontando e uccidendo il mostro Ceto, che di lì a poco l’avrebbe divorata. Tra poesia, mito e contemporaneità, questo Andromeda e Perseo è un racconto di grande attualità, capace di interrogarci sul presente: è possibile che amore e bellezza, nel loro farsi promessa di gentilezza, ci salvino dalla ferocia del mondo? È ancora tempo per opporsi all’orrore, per credere nella speranza?

Ernesto Maria Ponte si è formato al Laboratorio di Esercitazioni sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti, con il quale ha anche condiviso il palcoscenico in produzioni memorabili. Negli anni Ernesto Maria Ponte ha saputo costruire una carriera ricca e poliedrica, attraversando con versatilità, la commedia, il cabaret, il teatro musicale, il teatro comico e la televisione.



