Dal 4 al 7 settembre a Mondello torna il “Ciavuri e Sapuri Fest” insieme ad “A Nome Loro”. Tutte le novità di questa 6°edizione

Giovedì 4 settembre aprirà i battenti il “Ciavuri e Sapuri Fest”, che fino al 7 settembre animerà Mondello, la celebre frazione marinara di Palermo.



La sesta edizione (la terza a Mondello) del “Ciavuri e Sapuri Fest” non è solo una manifestazione, ma un vero e proprio format in grado di coinvolgere negli anni centinaia di artigiani del palermitano e delle altre province dell’Isola, richiamando decine di migliaia di turisti e visitatori.



La kermesse, che vedrà come protagonisti assoluti i maestri artigiani dell’agroalimentare e del food, pronti a presentare i loro prodotti d’eccellenza in un contesto di grande attrattività, sarà allestita appunta sul lungomare di Mondello, di fronte allo stabilimento ex Charleston.



Le quattro giornate dell’evento saranno animate da concerti di musica dal vivo e da diverse iniziative sportive acquatiche. Inoltre il “Ciavuri e Sapuri Fest” quest’anno ospiterà la terza edizione di “A Nome Loro – Musiche e Voci per le vittime di mafia”. Da principio tale iniziativa si doveva tenere al parco Archeologico di Selinunte, ma per sopraggiunte difficoltà rischiava di non svolgersi, così alla fine verrà ospitata nel contesto di questo grande evento della CNA di Palermo. Si tratta di un progetto che custodisce memoria, impegno e speranza: valori universali che appartengono a tutti noi e che la CNA – Imprenditori d’Italia – ha sempre posto al centro della propria azione. Grazie all’associazione “A Nome Loro” le giornate del 6 e del 7 settembre saranno animate da spettacoli musicali ed altre performance con grandi artisti e ospiti speciali che si esibiranno per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata e per dare coraggio alle comunità che non si arrendono e che continuano a lottare per espellere dal corpo sano dell’Isola il cancro della mafia.

Nello specifico al “Ciavuri e Sapuri Fest” prenderanno parte una line-up lunghissima di artisti e personaggi, secondo il seguente calendario:

Giovedì 4 settembre dalle 21.30: I Tamuna, Nicolò Carnesi, Angelo Sicurella e B2B Pisk.

Venerdì 5 settembre alle 18.30 sul palco della musica si darà vita ad un talk organizzato dalla CNA di Palermo dal titolo “Impegno comune contro le mafie: politica, imprese e terzo settore, per costruire una nuova visione futura”. Successivamente dalle 21.30 si balla con: “I quaranta ballano i ’90”.

Sabato 6 settembre: DitonellaPiaga, Giulia Mei, Roberto Lipari, Michele Placido, Davide Shorty, Giovanni Gullino (ex Marta sui Tubi), Shakalab, Ottoni Animati, Cico Messina, Ermes Russo, Nóe, La Ragione Giusta, Vito, F.lli Calandra. Voci Familiari Vittime e protagonisti Antimafia: Pietro Grasso, Giovanni Impastato, Salvo Ruvolo (di Musica e Cultura), Dario Riccobono Must 23. Dalle 23 circa si contnua a ballare con il “Pop Shock”.

Domenica 7 settembre: Dimartino, Neri per caso, Almamegretta, Dario Aita, Antonio Panzica, Ernesto Marciante, Cico Messina, Ermes Russo, Gaudio, Federica Marinari, Lorenzo Leopore, Taligalè.



Durante le sue quattro giornate, l’evento “Ciavuri e Sapuri” – divenuto ormai un vero e proprio patrimonio collettivo, una sorta di rito condiviso – sarà in grado di attrarre ancora una volta decine di migliaia di visitatori, grazie alla ricchezza delle aziende espositrici e alla qualità delle loro produzioni.



Oltre cinquanta maestri artigiani dell’agroalimentare distribuiti lungo il suggestivo percorso del lungomare di Mondello daranno forma ad un mosaico di saperi, creatività e sapori, in un dialogo continuo tra tradizioni e futuro.



I maestri dell’agroalimentare e del food esporranno e faranno degustare: dalla pasta ai formaggi, dall’olio d’oliva ai vini, alle confetture, ai rosoli e al classico sfincione, e tanto altro ancora; prodotti che raccontano una storia di passione, dedizione e legame con il territorio.



Regista della manifestazione, come ogni anno, è Pippo Glorioso, segretario provinciale della CNA di Palermo, che oltre a seguire l’organizzazione e la costruzione del “villaggio” – coordinato dal direttore Mario Leone e dal nuovo presidente dell’associazione Mimmo Provenzano – è impegnato a calendarizzare per ottobre i talk inizialmente previsti durante l’evento.



“Ciavuri e Sapuri Fest” è organizzato dalla CNA (Artigiani Imprenditori d’Italia) di Palermo, in collaborazione con Innova Service Palermo Srl, HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events, ed con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità.

L’evento ha inoltre il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, della Regione Siciliana, e del Comune di Palermo.



In vista dell’imminente apertura del “Ciavuri e Sapuri Fest 2025” abbiamo raccolto le impressioni del presidente della CNA di Palermo, Domenico Provenzano, e del direttore Mario Leone.