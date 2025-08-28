Ugl: “Pochi uomini e mezzi, vigili del fuoco di Catania in difficoltà contro gli incendi”

- Pubblicità -

“Ogni estate la provincia di Catania è messa a dura prova dagli incendi, ma i vigili del fuoco continuano a lavorare con organici ridotti e mezzi insufficienti”. A denunciarlo sono il segretario provinciale Ugl, Giovanni Musumeci, e il segretario provinciale Ugl Vigili del fuoco, Salvo Ponte, che parlano di “turni straordinari e sforzi enormi” richiesti quotidianamente agli operatori.

Tra gli ultimi episodi, sottolineano, l’incendio di un centro di raccolta rifiuti, che ha richiesto tre giorni di interventi e ha sprigionato una nube di fumo nero visibile in gran parte della città. “Nonostante la pericolosità di questi scenari – affermano – i pompieri continuano a mettere a rischio la loro vita senza avere il supporto necessario”.

A pesare è anche l’assenza della nuova caserma promessa nella zona industriale, “un’area infestata da sterpaglie e già teatro di numerosi incendi, dove la presenza di una struttura dedicata sarebbe fondamentale per la rapidità degli interventi”.

“È tempo che dalle parole si passi ai fatti – concludono Musumeci e Ponte –. Servono più uomini, più mezzi e nuove infrastrutture per affrontare con serietà e responsabilità un’emergenza che ormai non è più straordinaria, ma quotidiana”.