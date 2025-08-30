Serie C, Cavese-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Il Catania di Mimmo Toscano cerca la seconda vittoria consecutiva per dare seguito al 6-0 interno contro il Foggia ma dinnanzi ai rossazzurri c’è la Cavese di Fabio Prosperi. I campani sono all’esordio in casa e con la voglia di fare bene davanti ai propri tifosi. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Cavese-Catania: la diretta della partita

18.00 – Fischio d’inizio del match a Cava de’ Tirreni

Cavese-Catania: le formazioni ufficiali

CAVESE (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Mario Picardi della sezione di Viareggio

ASSISTENTI: Il sig. Matteo Lauri della sezione di Gubbio e il sig. Luigi Insenito della sezione di Piombino

QUARTO UOMO: Il sig. Simone Gavini della sezione di Aprile

FVS: Il sig. Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Lamberti di Cava de’ Tirreni (SA) vale la prima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Cavese-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.