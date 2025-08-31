Ritorna a San Pietro Clarenza “Vukset & Friends”

- Pubblicità -



Dopo il successo dello scorso anno della prima edizione del VUKSET&FRIENDS, il music festival ideato da Luca Carani con la collaborazione di Alberto Surrentino, torna con la sua seconda edizione ma con un format nuovo, L’idea è quella di presentare, con la collaborazione della giornalista Elisa Petrillo, gruppi locali e assolutamente siciliani con i loro live e le loro anteprime con il supporto del gruppo Radio Amore. Venerdi 12 settembre alle ore 20:30 a San Pietro Clarenza, presso via Risorgimento, i protagonisti della serata saranno i Caronda , NIURA , il rapper Filippo Shoe, ed Alice Blasi che presenterà in assoluta anteprima il suo nuovo singolo, infine chiuderanno i DanceMalora.

Da quasi dieci anni, l’obiettivo di VUKSET è quello di dare voce e visibilità ad artisti made in Sicily con i loro inediti che raccontano del territorio siciliano. L’evento sarà un mix dii Rock , Folk , Hip Hop e musica cantautorale. Comuni virtuosi come San Pietro Clarenza hanno sempre dimostrato supporto e vicinanza a tutti gli artisti locali, un ringraziamento particolare va al Sindaco Enzo Santanocito, all’assessore Andrea Cavarra, al vice sindaco Luciano Tomasello con la preziosa collaborazione con della Proloco.

CARONDA – Il progetto nasce nel 2018 dall’idea di Giulia Licciardello, cantante, e Francesco Trimboli, chitarrista e compositore e Sasha Santonocito, batterista. Tra 2022 e il 2023 il tour organizzato li ha portati a suonare a Catania, Bologna, Reggio Calabria, Milano, e Palermo. Ad aprile 2023 esce il loro primo EP “Atto I” e pubblicano il videoclip di “Domani Torno”, brano estratto dall’Ep. La formazione si completa con il basso e le tastiere di Alessandro Caltabiano e a fine 2023 firmano con Sorry Mom! Label con la quale, tra il 2024 e 2025, pubblicano il nuovo EP “Stanza 278“.

NIURA – è racconti, vite, terra, sudore; una band siciliana, nata ai piedi dell’Etna. Alla base del progetto c’è il folk, contaminato dalle sonorità del Mediterraneo: un viaggio musicale che parte dal Nordafrica, con una forte componente “afro”, si sposta verso Oriente, dove la cultura araba si intreccia con quella occidentale, e approda in Sicilia dove Niura ha le proprie radici culturali. Queste influenze sono messe insieme in una forma musicale coerente dove ritmo e forza espressiva sono centrali, coinvolgendo in modo trasversale diverse tipologie di pubblico. I temi che tratta il progetto sono facilmente riconoscibili e comprensibili, parlando senza filtri di Sicilia, di storie di vita vissuta in cui tutti possono rispecchiarsi.

FILIPPO SHOE – Filippo Varrica, in arte Filippo Shoe è un rapper non convenzionale, classe 93 della provincia di Catania. Si avvicina al mondo dell’hip hop, quando, ancora quattordicenne e insieme all’amico d’infanzia Jimmy fondano il duo 708 Clan e per dieci anni si fanno largo nella scena underground siciliana. Nel 2019, il giovane artista intraprende un percorso artistico da solista e lancia sui tutti Digital Stores i brani “Mattia e Simona”, “Lacrime”, “Grazie a te” e “Gastrite”.Nel 2020 escono su tutti i Digital Stores i brani “Prega”, “Iceberg” e “Buone Nuove”. Successivamente insieme ai produttori “Lava” e “Roccascina” il rapper inizia un nuovo processo creativo sperimentando nuovi flow e melodie. Il primo brano frutto di questo progetto è “Matelika”,seguito da “Pizza e Coca” (distribuito Onde Sonore Records) e “Birbante” featuring Cristina Russo,nota cantautrice Catanese. Attualmente l’artista sta lavorando a nuovi progetti in uscita nel 2025. Di recente Shoe ha collaborato con Luca Carani durante i live che come tutti sanno è uno storico esperto di HIP HOP.



DANCEMALORA – Alberto, Daniele, Ence e Marco hanno condiviso sale prove e concerti della loro città con diverse formazioni prima di ritrovarsi insieme stabilmente nel progetto Dancemalora. Il rock è il denominatore comune ai brani prodotti dalla band, ma viene usato più come contenitore che come contenuto. Nel 2019 inizia la collaborazione con l’etichetta Overdubrecordings e nel settembre dello stesso anno vincono il festival Lavicarock. Nel 2020 esce il loro primo singolo Berlino, accompagnato da un video, diretto e girato da Ence, che utilizza il linguaggio cinematografico per descrivere il dolore e la difficoltà di dimenticare un amore finito.. Nel 2021 esce l’omonimo disco d’esordio, accompagnato dal video di un secondo singolo dal nome Verso ai versi. Un video caustico come il brano e la sua scomposizione ritmica.

ALICE BLASI è una giovanissima cantautrice catanese. Lo scorso giugno è uscito il suo primo singolo, Non so più di te, per l’etichetta TRP Vibes con la produzione artistica di Riccardo Samperi. Questa sua prima uscita discografica l’ha portata all’attenzione del pubblico e della critica. Dice Alice: «Nel corso della mia vita ci sono sempre state canzoni che per me hanno rappresentato una casa. Brani che mi hanno fatta sentire meno sola, che mi hanno compresa profondamente, che mi hanno fatto piangere, ridere, o semplicemente vivere momenti belli e leggeri.

Queste canzoni, come tutto ciò che scrivo, sono il mio modo per restituire almeno in parte ciò che la musica mi ha donato. È il mio modo di aiutare chi vorrà immedesimarsi tra questi versi.»

Il prossimo 12 settembre uscirà il suo nuovo singolo, ‘’Ognuno per le sue’’.