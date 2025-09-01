Lavoro, percorsi per l’inclusione: pubblicato il nuovo avviso della Regione Siciliana

Ammonta a oltre 20 milioni e 800 mila euro la dotazione finanziaria per la realizzazione di percorsi sociali per il lavoro, interventi di presa in carico multiprofessionale, per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità residenti o domiciliate in Sicilia. L'avviso, modificato, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali indica requisiti e modalità per la presentazione delle proposte progettuali, che devono includere almeno 8 soggetti

Scadrà il 14 novembre (entro le ore 11:59) l’Avviso pubblicato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana per agevolare Percorsi Sociali per il Lavoro- Interventi di presa in carico multiprofessionale, ai fini dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.



Con la pubblicazione dello scorso 4 agosto sono state apportate delle modifiche e integrazioni all’avviso (il n.25/2024 PR FSE+ Sicilia 2021-2027). La dotazione finanziaria complessiva ammonta a €.20.879.937,00.



Sono destinatarie le persone con disabilità fisica, intellettiva, psichica e sensoriale non occupate residenti o domiciliate in Sicilia, con un’età compresa tra i 16 e i 64 anni e un livello di abilità/capacità che consenta la realizzazione di interventi funzionali all’inserimento/reinserimento lavorativo. Le proposte progettuali devono prevedere il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari pari a 8 e un numero massimo pari a 15. L’avviso si trova nella sezione link in fondo alla pagina, per un’agevole consultazione.